Größtes Problem: Geld

„Vordringlichstes Problem“ sei nicht die Wohnungsvermittlung, sondern die Finanzierung des Frauenhauses, erinnerte Stefanie Rehländer von „Frauen helfen Frauen“.

Der Kreis unterstützt die Forderung an den Bund, die Finanzierung der Frauenhäuser dauerhaft und „bedarfsgerecht“ zu sichern. Auf dem Tisch des Sozialausschusses lag die Antwort aus Berlin: Ein „Runder Tisch“ von Bund, Ländern und Kommunen werde darüber beraten. Fördermittel für bauliche Maßnahmen stünden ab 2020 in dem Investitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zur Verfügung.