Gospeltrain Siegen: Chorleiter Jörg Siewert steigt aus

Seit 20 Jahren war für Jörg Siewert das Programm für den 3. Advent festgelegt: Da fand in guter Tradition das vorweihnachtliche Konzert von „Gospeltrain“ statt, der ältesten Gesangsformation in Südwestfalen, die seit der Gründung vor genau 47 Jahren neben Gospels und Spirituals auch Pop-Musik in ihrem Repertoire hat. Und natürlich hatte er sich den 3. Advent in der stimmungsvollen Müsen er Kirche auch in diesem Jahr in seinem Terminkalender dick angekreuzt.

Dann wollte er letztmalig seinen Chor wieder auf Volldampf bringen: Als Chorleiter und auch als Moderator mit seinem unvergleichlichen trockenen Humor. Dass nun alles anders wird, hatte er nicht ahnen können, als er seinem Chor Anfang des Jahres mitteilte, dass das 20. Jahr als Leiter von Gospeltrain auch das letzte werden soll.

Dortmund, Münster, Siegen

Wer in Dortmund geboren wurde, ist BVB-Fan vom ersten Atemzug an. Doch mindestens ebenso wie Fußball liebt Jörg Siewert die Musik. Mit 16 Jahren ist er Dortmunds jüngster Kirchenmusiker, begleitet als Organist Gottesdienste, leitet einen Kirchenchor und macht parallel zum Abitur das C-Examen als Kirchenmusiker. Sein Zivildienst in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche prägt ihn nachhaltig. Er merkt: „Ich kann besser mit Menschen umgehen als auf der Orgelbank sitzen.“

Jörg Siewert studiert in Münster Mathematik, Pädagogik und Musik, um Lehrer zu werden. Doch Musik bleibt eine seiner großen Leidenschaften: Er leitet einen Studentenchor mit dem Schwerpunkt Klassik. Konzerte mit Mozarts „Requiem“, Händels „Messias“ und Bachs „Magnifikat“ folgen.

Nach seinem Referendariat in Gelsenkirchen , nur zehn Minuten vom Schalker Stadion entfernt („Für einen BVB-Anhänger eine schwere Prüfung“), sucht Jörg Siewert eine neue Schule. Und findet sie in Siegen. Ein Gespräch mit Joachim Pfeifer , dem damaligen Leiter der Gesamtschule Eiserfeld , überzeugt ihn, in die ihm bis dahin völlig unbekannte Rubens-Stadt zu kommen. Hier lernt er seine Frau kennen. Mit ihr und den beiden Söhnen ziehen sie 2001 in ihr neues Haus in Kaan-Marienborn .

Wechsel an die Uni

Einige Jahre später kommt das Angebot, an der Uni Siegen zu arbeiten. Lehre und Forschung sollen einen engeren Bezug zur Praxis bekommen. Inzwischen ist er nach seiner erfolgreichen Promotion dort als Akademischer Oberrat tätig. Zudem ist er seit drei Jahren Mitglied in der Redaktion der Zeitschrift Pädagogik, der größten Fachzeitschrift für Lehrerinnen und Lehrer im Sekundarbereich.

Natürlich überlegt Jörg Siewert, wie er in der neuen Heimat neben seinem Beruf auch die Liebe zur Musik ausleben kann. Die Gründung eines Klassik-Chores kommt nicht in Frage: „Dieses Feld ist durch die bestehenden Chöre mehr als gut bestellt.“ Lehrerkollege Wolfgang Ponwitz , als renommierter Gitarrist ein guter Kenner der heimischen Musikszene, weiß: Gospeltrain sucht einen Chorleiter. Siewert lernt den Chor kennen, die Choristen ihn. Schnell merken sie: Man passt zusammen. Das war im Jahr 2000.

Die Nachfolgerin Ab 2021 übernimmt erstmals eine Frau die Chorleitung von Gospeltrain: Juliane Beckmann, Musiklehrerin an der St.-Franziskus-Schule in Olpe. Musikalisch ausgebildet wurde sie an der Hochschule für Musik in Detmold sowie an der Königlichen Musikhochschule Stockholm. Dirigierkurse belegte sie unter anderem bei Frieder Bernius, einem der renommiertesten Chorleiter Deutschlands.

Seitdem hat er den Chor nachhaltig geprägt. Neben den Klassikern der Gospelliteratur wagt er mit seinem Ensemble immer wieder Ausflüge in die Pop-Musik. Dabei kann Siewert auf eine Reihe von Solistinnen und Solisten bauen, die durch ihre stimmlichen Persönlichkeiten eine besondere Färbung und Vielfalt in die Konzerte bringen. Und natürlich auch eine hervorragende Band aus heimischen Musikern, die für Rhythmus und Power sorgen. Doch ist ihm seit jeher in jeder Chorprobe auch die Stimmbildung wichtig. Damit trainiert er den harmonischen Gesamtklang und ermöglicht es Gospeltrain, auch A-cappella-Titel, die Krone der Gesangskultur, in die Konzerte einzubauen.

Das Rudelsingen bleibt

Der Abschied nach 20 Jahren harmonischer Zusammenarbeit fällt allen schwer. Alle Gospeltrainer wissen, dass Jörg Siewert über zwei Jahrzehnte ihren Chor geprägt hat. Mit Leib und Seele, Sachverstand und Herzblut. In Erinnerung bleiben unzählige Konzerte, aber auch Chorreisen nach England, Dresden, Erfurt, Nürnberg, Brüssel… Die vielen durch die Musik entstandenen Freundschaften werden bestehen bleiben. Und auch Jörg Siewerts Fähigkeit, Menschen zum Singen zu bringen – wenn Rudelsingen wieder möglich sein wird.

