Geschwindigkeit: Siegen hat einen neuen Blitzer

Trupbach. Mit moderner Technik wird ab sofort der Verkehr in Richtung Siegens Stadtmitte überwacht – über mehrere Spuren.

Die schwarze Blitzersäule, die an der Freudenberger Straße steht, arbeitet auf beiden Fahrspuren in Richtung Siegen, und zwar mittels Laser. Damit sind die alten Kontaktstreifen in der Fahrbahn passé.

Der Apparat stellt nicht bloß die Geschwindigkeit fest, er misst auch die Größe der Fahrzeuge. Für Autos gilt die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, für Lastwagen 60 km/h.

Siegen-Wittgenstein: 38.333 Euro investiert

Nach Angaben des Kreises Siegen-Wittgenstein wurden 38.333 Euro inklusive Montage investiert. Zudem können die herkömmlichen Kameras verwendet werden.

