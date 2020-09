Foto: Diakonie in Suedwestfalen

Wohnungslosenhilfe Geschütztes Wohnen in Siegen: Spenden ermöglichen neue Küche

Siegen. Das „Geschützte Wohnen“ in Siegen erhält eine neue Küche. Die Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Diakonie bietet bis zu zehn Männer Halt.

Ein neuer Gemeinschaftsraum ist im „Geschützten Wohnen“ am Sieghütter Hauptweg entstanden. Die Einrichtung der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen wurde mit einer neuen Küche bedacht. Möglich wurde die Investition von rund 11.500 Euro durch eine Spende, für die die Johannes und Dorothea-Ross-Stiftung und die Gontermann-Peipers-Stiftung zusammengelegt haben. Fachleiter Dirk Strauchmann und sein Team freuen sich sehr: „Das ging alles so schnell und unbürokratisch, da können wir gar nicht genug Danke sagen.“

Vor elf Jahren war das „Geschützte Wohnen“ aus der Taufe gehoben worden. Dort sind bis zu zehn wohnungslose Männer untergebracht, die unter einer chronischen Sucht oder auch psychischen Erkrankungen leiden. Die Schicksale sind vielfältig. Beispielsweise lebte ein Bewohner, bevor er ein Zuhause in Siegen fand, seit seiner frühen Jugend auf der Straße oder in verschiedenen Heimen.

Siegen: „Geschütztes Wohnen“ will Menschen mit Multiproblemlagen Halt geben

Ziel des „Geschützten Wohnens“ ist laut Dirk Strauchmann, einen „stabilen Halt trotz Multiproblemlagen“ zu bieten. Eine Besonderheit: „Abstinenz ist bei uns keine Aufnahmebedingung.“

Zusätzlich eingerichtet wurden nun drei weitere Plätze in einer Wohngemeinschaft, die sich in direkter Nachbarschaft befindet. Betreut werden die Klienten im Stammhaus rund um die Uhr. „Es ist ein sehr enges Miteinander. Viele unserer Bewohner sind schon seit Jahren bei uns“, erläutert Mitarbeiterin Gisela Heitze. Die Küche sei immer ein beliebter Treffpunkt gewesen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.