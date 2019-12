Gesamtschule Eiserfeld: Der Ausgrenzung keine Chance

Pate Dr. Mehmet Gürcan Daimagüler (links) und Landrat Andreas Müller übergeben das Siegel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" an Schülersprecher Anton Henrich

Eiserfeld. Die Gesamtschule Eiserfeld ist die 20, Schule in Siegen-Wittgenstein mit dem Courage-Siegel. Sie hat einen prominenten Paten.

„Es gab genug Hass, es ist Zeit für mehr Liebe“ – mit seinem letzten Satz brachte Dr. Mehmet Gürcan Daimagüler auf den Punkt, was in den vorangegangenen zweieinhalb Stunden von Lehrern, Schülern und Politikern auf der Bühne der Aula der Gesamtschule Eiserfeld gesagt worden war. Die Schule erhielt als mittlerweile 20. im Kreis Siegen-Wittgenstein die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Mehmet Daimagüler, selbst in Niederschelden aufgewachsen und als Anwalt einer der Nebenkläger im NSU-Prozess bekannt geworden, hatte sich bereit erklärt, die Patenschaft zu übernehmen.