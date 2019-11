Geisweid/Engelskirchen. Mit einem Phantombild ist die Polizei auf der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger. Der Vorwurf: Er bringt sein Opfer um mehrere 10.000 Euro.

Geisweider um mehrere 10.000 Euro betrogen

Der Mann soll am Donnerstag, 7. November, einen 63-jährigen Geisweider um mehrere 10.000 Euro gebracht haben. Laut Polizeiangaben gab der Mann am Telefon vor, er sei Beamter.

Er behauptete, dass Einbrecher in den nächsten Tagen bei dem 63-Jährigen eindringen würden. Zur Sicherheit solle Bargeld an die Polizei übergeben werden. Und zwar in Engelskirchen.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei den Verdächtigen. Foto: Polizei

Der Mann fuhr dorthin und übergab gegen 17 Uhr das Geld einem Unbekannten, den er für einen Polizisten hielt.

Beschreibung: Der Unbekannte ist circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Figur, einen Dreitagebart und blondes Haar. Der Mann sprach deutsch.

Die Beamten sind für Hinweis unter 0271/7099-0 zu erreichen.

