Geisweid: Gegen geparktes Auto geprallt – hoher Schaden

Geisweid. Ein 35-Jähriger prallt in Geisweid mit seinem BMW gegen einen geparkten Skoda.

Glück im Unglück hatte ein 35-jähriger Autofahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße in Geisweid.

Laut Auskunft der Polizei war er in seinem BMW aus Richtung Birlenbach gekommen und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Den Notruf setzte das Fahrzeug per E-Call automatisch ab. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle alarmiert worden. Sie stellte den Brandschutz sicher und sperrte kurzzeitig die Birlenbacher Straße ab. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

