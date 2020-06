Geisweid: Einbrecher schleicht sich bei älteren Leuten ein

Nach dem Einbruch noch der Wasserwerker-Trick: Die Polizei nimmt in Geisweid einen 35-jährigen Verdächtigen fest.

Geisweid. Die Polizei nimmt in Geisweid einen 35-Jährigen fest, der vor den Augen der älteren Bewohner in ein Haus eingedrungen ist.

Gleich zweimal fiel ein 35-Jähriger in Geisweid auf. Nachdem er zuvor in ein Einfamilienhaus eingedrungen war, bestahl er durch den „Wasserwerker-Trick“ eine ältere Dame.

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr, hielt sich ein Ehepaar in im Wintergarten seines Hauses in der Elsa-Brändström-Straße auf. Während die 71-jährige Frau ein Nickerchen hielt, bemerkte der 77-jährige Mann plötzlich eine Bewegung vor der offenen Terrassentüre. Dort stand ein unbekannter Mann, der augenscheinlich leise mit jemanden telefonierte und dabei das ältere Paar beobachtete. Nachdem der 77-Jährige den Unbekannten angesprochen hatte, entfernte er sich unter einer fadenscheinigen Ausrede.

Die mittlerweile von ihrem Mann geweckte 71-Jährige bemerkte nun ihrerseits, wie ein weiterer Mann das Haus durch die Eingangstüre verließ. Augenscheinlich war dieser durch die Terrassentüre ins Haus geschlichen und hatte die Räume durchsucht, während der andere Schmiere stand und Handykontakt hielt.

79-Jährige enttarnt falschen Wasserwerker

Noch während die Polizeibeamten der Wache Weidenau die Anzeige aufnahmen, ging erneut ein Notruf aus der Falkenstraße bei der Leitstelle ein: Ein Mann hatte sich durch den „Wasserwerker-Trick“ in die Wohnung einer 79-jährigen Dame eingeschlichen. Der Mann gab gegenüber der Frau an, Mitarbeiter der Siegener Versorgungsbetriebe zu sein und den Wasserdruck prüfen zu müssen. Während die Dame im Keller einen Wasserhahn öffnete, stahl der „falsche Wasserwerker“ eine Geldbörse.

Als die 79-Jährige auch noch einen weiteren Wasserhahn im Obergeschoss öffnen sollte, kam ihr der Verdacht, dass etwas nicht stimmen würde. Sie fragte nach einem Ausweis, da verschwand der Mann und sie bemerkte den Diebstahl.

In der Nähe konnten die Beamten einen 35-Jährigen antreffen, auf den die Personenbeschreibung aus beiden Fällen zutraf. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

