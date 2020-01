Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken in Littfeld und Hilchenbach

An der Gedenkstunde auf dem Fred-Meier-Platz in Littfeld, die am Montag, 27. Januar, 15.30 Uhr, beginnt, wirken auch Jugendliche aus dem Jugendtreff Glonk und Kinder der Adolf-Wurmbach-Grundschule mit.

In Hilchenbach findet am Freitag, 28. Februar, 16.30 Uhr, eine Gedenkstunde am Mahnmal für die jüdischen Opfer vor der evangelischen Kirche statt. Am 28. Februar 1943 wurden Gerti Holländer und ihr zehnjähriger Sohn Lothar deportiert; sie waren die letzten Juden, die noch in Hilchenbach lebten.