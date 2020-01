Der regionale Online-Restaurantführer Gastroguide Siegen sucht auch 2020 wieder das beste Restaurant der Stadt. Bis Ende Januar online abstimmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gastroguide Siegen sucht das beste Restaurant der Stadt 2020

Siegen. Der regionale Online-Gastronomieführer „Gastroguide Siegen“ sucht das beste Restaurant der Stadt Siegen des Jahres 2020. Bis Freitag, 31. Januar, 23.59 Uhr kann auf der Seite www.gastroguide-siegen.de abgestimmt werden. Der Gastroguide geht damit in die inzwischen vierte Wettbewerbsrunde, sagt Betreiber Christoph Dücker.

Mit etwas Glück gibt es einen Gutschein zu gewinnen: Jeder, der bei der Abstimmung mitmacht – Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein – hat die Chance auf ein Essen im Gewinner-Restaurant. Mehrfachabstimmungen zählen nicht.

Für jedes Restaurant innerhalb der Siegener Stadtgrenzen abstimmen

Es darf für jedes Restaurant innerhalb der Stadtgrenzen Siegens frei abgestimmt werden. Es gibt keine Restaurant-Vorgaben. Ausgenommen vom Wettstreit sind allerdings Imbiss-Betriebe, Fast-Food-Lokale, Cafés und Bistros. Die teilnehmenden Gastronomen werben mit entsprechenden Flyern bei ihren Gästen für ihr Restaurant, auch Freunde und Familie können auf die Abstimmung aufmerksam gemacht werden. Das Restaurant mit den meisten Stimmen gewinnt.

Es gibt keine Vorgaben für Restaurants, die Nutzer entscheiden selbst darüber, welches Restaurant ihnen am besten gefällt. Auf diese Weise haben auch (noch) unbekanntere Häuser die Chance auf den Sieg und nicht nur die bereits in der heimischen Gastronomielandschaft etablierten Namen. Den Wettbewerb im vergangenen Jahr konnte Bar Restaurant am Fuß der Oberstadt für sich entscheiden.

Der Sieger bekommt wie jedes Jahr eine Urkunde, neu ist allerdings der Best Restaurant in Town Award, den der Gewinner zusätzlich erhält. Weitere Informationen und Online-Abstimmung auf www.gastroguide-siegen.de

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.