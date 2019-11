Ganztagshauptschule Achenbach

Homepage: www.hauptschule-achenbach.de

Motto: Gemeinsam in einer gesunden Schule



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Christoph Henrichs

Zahl der Schüler: 269

Zahl der Lehrkräfte und Referendare: 36

Zahl der Klassen: 11

Betreuung: Eine Betreuung ist ab 7.30 Uhr möglich. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet am Montag, Mittwoch und Donnerstag um 15 Uhr. Dienstags und freitags endet der Unterricht um 13.15 Uhr. Darüber hinaus ist an den langen Tagen auch eine Betreuung von 15 Uhr bis 16 Uhr möglich. Eine Schulstunde dauert 60 Minuten.„Hausaufgaben“ werden im Rahmen der Lernzeit bzw. beim Arbeiten im Wochenplan erledigt.

Individuelle Förderung: Viele Unterrichtsstunden sind durch zwei Pädagogen bzw. Sonderpädagogen besetzt und ermöglichen so eine gute Förderung aller Kinder. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird für die Schüler angeboten, die noch unzureichende Deutschkenntnisse haben.



Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprache: Englisch

AGs: Der AG-Bereich bietet eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten. Zusammen mit Förderband und dem Heimatverein Achenbach gibt es für jeden Schüler ein interessantes Angebot.

Verpflegungsangebote: Der Schulkiosk bietet im Rahmen der AG „Schüler für Schüler“ in den Pausen Getränke, Snacks und frische Brötchen, in der Mittagspause wird an 4 Tagen Essen der Cateringfirma Cucina angeboten, wo sich die Kinder aus mindestens 2 Gerichten ein Menü aussuchen können.

Was noch?

Berufsvorbereitung: Im Rahmen des Programms KAoA werden die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8 auf das Berufsleben vorbereitet. In Klasse 9 findet ein dreiwöchiges Blockpraktikum, in Klasse 10 ein zweiwöchiges Blockpraktikum statt. Außerdem haben die Zehntklässler die Wahl an einem Langzeitpraktikum (einen Tag pro Woche) teilzunehmen. Berufswahlbegleiter helfen ihren Kindern auf dem Weg ins Berufsleben.

Besondere Projekte: Ein Unterstützungsangebot ist die Schulsozialarbeit, die bei familiären und schulischen Problemen beratend zu Seite steht.