Siegen Fünflinge im Klinikum Jung-Stilling: So geht es ihnen heute

Siegen/Wilnsdorf. 2006 kamen im Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen Fünflinge auf die Welt. Eine Sensation. Nun besucht die Familie den Geburtsort.

Fünflinge sind äußerst selten. Im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen kamen aber 2006 welche zur Welt. Jetzt waren die Geschwister Leonarda, Vanessa, Ganimete, Djuljeta und Lulzim Salijaj noch einmal zu Besuch an dem Ort, wo sie das Licht der Welt erblickten. „Ihre Geburt galt als Sensation“, schreibt die Diakonie in einer Mitteilung. Denn: „Auf natürlichem Wege gezeugt, gibt es Fünflinge nur bei jeder 50-millionsten Geburt.“hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem siegerland]

Als die Fünflinge am 17. Oktober 2006 im Evangelischen Jung-Stilling-Krankenhaus geboren wurden, wohnte die Familie noch in Wilnsdorf. Inzwischen lebt sie in Heidelberg und aus fünf sind sieben Kinder geworden. 2008 kam mit eine Schwester hinzu, 2017 mit Liridon ein Bruder.

Babys in der 30. Woche im Jung-Stilling in Siegen zur Welt gekommen

Das Leben als Großfamilie sei „einfach schön. Alles läuft gut, allen geht es gut“, sagt Vater Bekim Salijaj. „Die Kinder bringen nur gute Noten mit nach Hause. Wir können uns nicht beschweren.“ Lächelnd fügt der 43-Jährige hinzu: „Ich würde fast sagen, dass es früher einfacher mit den Fünflingen war. Jetzt, mit dreizehneinhalb Jahren, geht es um moderne Klamotten, Schuhe, Handys, und, und, und.“

Die vier Mädchen und der Junge sind im Jung-Stilling in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Zwar lagen die Neugeborenen noch einige Wochen im Brutkasten, die Kinder waren jedoch wohlauf. Auch der damals 21-jährigen Mutter Agnesa Salijaj ging es nach der Geburt gut.

Chefärztin des Klinikums Jung-Stilling ist über Entwicklung froh

Bei der Entbindung erlebten Ärzte und Eltern eine Überraschung. Ausgegangen sind sie nämlich von einer Vierlings-Schwangerschaft, wie die Diakonie weiter schreibt. „Das kleinste Baby hat sich einfach versteckt“, sagt Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin, die 2006 als Oberärztin dabei war. Alle fünf Kinder hätten aber einen guten Start ins Leben gehabt. „Es ist schön zu sehen, wie toll sie sich entwickelt haben und wie hübsch sie sind“, freut sich die Chefärztin.

Von Anfang an ein gutes Team: Schon als Säuglinge waren die Geschwister unzertrennlich. Foto: Diakonie

Für den aus dem Kosovo stammenden Familienvater bedeutete Kind Nummer 5 zunächst unerwartete zusätzliche Arbeit – die er aber mühelos bewältiget. „Als gelernter Schreiner habe ich die Bettchen für die Kinder selbst gebaut und neben den vier fertigen Möbelstücken schnell noch an einem fünften Bett für Überraschungskind Leonarda gearbeitet.“ So selbstständig wie die Schlafmöbel damals erstellt wurden, ging es auch im Haushalt zu. Ob kochen, waschen oder putzen: Neben der Arbeit rund um die Babys erledigten die Eheleute auch den Rest ohne Hilfe.

Umzug nach Heidelberg

Für den Umzug nach Heidelberg entschieden sich die Salijajs bewusst: „In einer größeren Stadt möchten wir unseren Kindern mehr Möglichkeiten für beispielsweise ein späteres Studium bieten“, erklärt Bekim Salijaj. Für die Familie wird Siegen ein wichtiger Ort bleiben. Denn in der Nachbarkommune Wilnsdorf leben noch die Großeltern der Kinder, die regelmäßig zu Besuch bei Oma und Opa sind.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.