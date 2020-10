Freudenberger SPD hat neuen Fraktionschef

Der rote Besen hat gut gekehrt, findet Arno Krämer (links). Er übergibt Amt und Besen an den neuen Fraktionschef Henrik Irle.

Freudenberg. Wechsel bei der Freudenberger SPD: Neuer Fraktionschef ist Henrik Irle, Arno Krämer verabschiedet sich.

Einen Monat nach der Kommunalwahl hat die Freudenberger SPD-Fraktion auch den internen Wechsel vollzogen.

Der scheidende Fraktionsvorsitzende Arno Krämer zog eine durchweg positive Bilanz über die vergangenen sechs Jahre. „Die SPD-Fraktion hat die Finanzen der Stadt Freudenberg gemeinsam mit der Bürgermeisterin wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht, wichtige Erfolge im Feuer- und Klimaschutz eingefahren, auf weichenstellende Entscheidungen für das Freibad und den möglichen Hallenbadneubau hingearbeitet und in Bau- und Verkehrsangelegenheiten Hartnäckigkeit gezeigt", sagte Arno Krämer. „Ich bin dankbar, dass wir dank der herausragenden Teamarbeit für Freudenberg so erfolgreich waren. Wir können mit Stolz auf das Geleistete zurückblicken.“

Arno Krämer übergab den „Staffelstab“ in Form eines roten Besens, der in der vergangenen Legislaturperiode „gut gekehrt hat“, an den neu gewählten Fraktionsvorsitzenden Henrik Irle. Dieser wird zukünftig unterstützt durch den 1. stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Moser und die 2. stellvertretende Vorsitzende Carmen Kikillus. Karin Löw als Fraktionsgeschäftsführerin und Nico Ginsberg als Beisitzer komplettieren den neuen SPD-Fraktionsvorstand.

