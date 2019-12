Freudenberger Messerstecher muss unbegrenzt in Psychiatrie

Ein Jahr und sechs Monate Haft ohne Bewährung stehen offiziell im Urteil gegen den Siegerländer, der unter anderem vor einem Jahr im Zustand der Schuldunfähigkeit in Freudenberg einen Menschen niederstach und lebensgefährlich verletzte. Damit kann er für diese Tat nicht bestraft werden. Gerade diese Folge seiner psychischen Erkrankung führt aber zu der weiteren Entscheidung, die Richterin Elfriede Dreisbach am Donnerstag als maßgeblich betont: Der 25-Jährige G. wird in die Psychiatrie in Eickelborn eingewiesen, wo er bereits jetzt vorläufig untergebracht ist. Ohne zeitliche Begrenzung.

Damit folgt die 1. Große Strafkammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, während die Verteidiger Freispruch wegen Notwehrlage für die Messertat sowie zehn Monate Freiheitsstrafe für den Rest gefordert hatten. Darum geht es in der Urteilsbegründung aber nicht. Dreisbach greift nur die Überlegung von Anwalt Lars Brögeler auf, seinem Mandanten bei einer Unterbringung möglichst die mildere Variante einer zeitlich begrenzten Drogenentziehung zukommen zu lassen.

Gefahr für Mitmenschen entsteht durch die Schizophrenie

Das Gericht folgt dem Gutachter: Die vorliegende Schizophrenie, die sich unter anderem in Verfolgungswahn manifestiere, sei vielleicht durch Drogensucht entstanden sei. Inzwischen lebe er aber seit längerem in der Haft drogenfrei, „und der Wahn ist immer noch da“. In der Entziehung werde die psychische Erkrankung nicht behandelt. Gerade darin liege jedoch seine Gefährlichkeit für die Bevölkerung – er schätze Situationen falsch ein, fühle sich übermäßig bedroht, werde gewalttätig. Zudem trage er stets ein Messer dabei, was die Sache noch schlimmer mache und weitere ähnliche Taten befürchten lasse.

Das Opfer K. sei am 13. Oktober 2018 auf G. zugegangen, entschlossen, ihn wegen der anhaltenden Belästigung seiner Freundin zur Rede zu stellen. Für die Kammer steht fest, dass der unbewaffnete Mann sich nicht mit dem größeren G. schlagen wollte. Der nun Verurteilte habe aufgrund seiner Erkrankung die Situation völlig falsch eingeschätzt und K. mit dem Messer schwer verletzt. Das sei bei einer Verurteilung mindestens eine schwere Körperverletzung, sagt die Richterin. Sogar über Tötungsvorsatz hätte diskutiert werden können, strafbefreiend sei, dass G. nicht nachsetzte.

Siegerland Verteidiger legt wohl Revision ein Verteidiger Lars Brögeler wird vermutlich, zunächst zur Fristwahrung, Revision einlegen, kann sich eine Rücknahme aber vorstellen. Er wolle wegen der Behandlung des Mandanten mit den Spezialisten in Eickelborn sprechen. Es sei wenig hilfreich wenn er dort ohne richtige Zuwendung „einfach nur geparkt“ werde.

Bekannten auf Kopf geschlagen, Firmentor beschmiert, Räuberischer Diebstahl

Für den Schlag auf den Kopf eines Bekannten mit einem Stück Asphalt zwei Monate zuvor geht das Gericht „im Zweifel für den Angeklagten“ von einer zumindest eingeschränkten Schuldfähigkeit und damit vom minderschweren Fall gefährlicher Körperverletzung aus. Dazu kommen Sachbeschädigung durch Beschmieren des Firmentors seines Vaters und räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt, samt einfacher Körperverletzung fürs Schlagen eines Angestellten, der ihn verfolgte. In diesen Fällen war G. schuldfähig.

Der nimmt das Urteil schweigend auf, hat meist den Kopf auf die Arme gelegt. Als er wieder in Richtung Gericht blickt, bekommt er etwas zu hören, was an eine Entschuldigung grenzt. Bislang habe er wenig auf die Reihe bekommen, habe selbst davon gesprochen, dass er zwei Seiten habe. Die Kammer wisse sehr gut, dass es für ihn eine sehr harte Entscheidung sei und hätte sie auch lieber nicht getroffen“, sagt die Vorsitzende bedauernd. Aber der einzige Weg zu einem anderen Leben liege in dieser Behandlung: „Wir hoffen, dass Sie sich auf die Therapie einlassen können!“ Wenn er in der Klinik mitarbeite und die Sache gut laufe, könne er „vielleicht schon in zwei oder drei Jahren“ ein ganz normales Leben in Freiheit führen.

