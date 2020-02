Freudenberger Diakonisse (90) aus England ist jetzt Deutsche

Freudenberg. Die Stadt Freudenberg kommt Schwester Audrey beim Einbürgerungstest entgegen: Ihren 90. Geburtstag feiert sie mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Ihren 90. Geburtstag hat Friedenshort-Diakonisse Schwester Audrey Haddleton jetzt gefeiert. Bereits nach der Morgenandacht konnte sie viele Glück- und Segenswünsche von Schwestern und Beschäftigten entgegennehmen. Bürgermeisterin Nicole Reschke überbrachte die Grüße der Stadt Freudenberg. „Ich finde es schön, in welch besonderer Gemeinschaft Sie hier in der Schwesternschaft leben“, so die Bürgermeisterin beim Überreichen ihres Geschenks. Sie besuche den Friedenshort immer wieder gern.

Die Jubilarin überraschte dabei den Gast mit einem selbstgemalten Bild in Frühlingsfarben als Dankeschön. Schwester Audrey Haddleton ist vor einigen Jahren aus ihrer Wohnung in den Pflegewohnbereich des Friedenshortes umgezogen, die zunehmenden Beschwernisse des Alters hatten dies notwendig gemacht. Trotzdem ist die 90-Jährige noch sehr agil. „Ich gehe noch jede Woche in Freudenberg einkaufen“, erzählt sie. Ihr Rollator ist dabei Stütze und Einkaufskorb zugleich.

Freudenberg kommt Schwester Audrey beim Einbürgerungstest entgegen

Seit Ende November 2019 hat sie im Übrigen nun zusätzlich zur britischen auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Von Abschiebung wäre sie wohl nicht bedroht gewesen, dennoch wollten wir aufgrund des Brexits auf der sicheren Seite sein“, erläutert Personalreferent Carsten Schmidt, der sich um den nicht unerheblichen „Behördenkram“ gekümmert hat.

Sein Dank galt dabei der Stadt Freudenberg für eine unkomplizierte Handhabung, zum Beispiel mit Blick auf den seit 2008 obligatorischen Einbürgerungstest, der aus über 30 Fragen zur deutschen Geschichte, deutschen Politik und zur Verfassung besteht: „Da hat man doch das Alter von Schwester Audrey berücksichtigt, zumal sie seit fast 60 Jahren in Deutschland lebt.“ Und was hält sie selbst vom Brexit? „Das bleibt abzuwarten“, so die diplomatische Antwort der Jubilarin.

Erster Kontakt zum Friedenshort in den 1950er Jahren

Geboren wurde Schwester Audrey 1930 in Colwich/Staffordshire. Schon als Kind kam sie mit dem christlichen Glauben in Berührung, besuchte regelmäßig den Kindergottesdienst, dessen Leitung sie als Jugendliche – die Familie war mittlerweile nach Worcester umgezogen – übernahm. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung in der Krankenpflege und schloss eine Hebammenausbildung an.

Schon als junge Frau wurde ihr klar, dass sie ihr Leben in den Dienst Gottes stellen möchte. Ihr Wunsch, in Südamerika zu arbeiten verwirklichte sich jedoch nicht. 1953 wurde sie Gemeindeschwester in Wolverhampton und leitete dort auch die Jugendarbeit. Ab 1955 besuchte sie eine Bibelschule in Wales. Der herzliche Kontakt zu einer deutschen Jugendgruppe machte sie neugierig auf Deutschland. Sie absolvierte ein Jahr später ein Praktikum in der Kinderheimat Mistlau des Friedenshortes und bekam so ihren ersten Kontakt zu diesem sozial-diakonischen Werk.

Kinderschwester im Freudenberger Bethesda-Krankenhaus

Schwester Audrey studierte Deutsch in Hamburg und arbeitete parallel in Hamburg-Bahrenfeld, ebenfalls in einer Friedenshort-Einrichtung. 1960 lernte sie dann erstmals das Mutterhaus in Freudenberg kennen und in ihr reifte der Wunsch, der Friedenshort-Schwesternschaft anzugehören, in die sie 1963 eintrat.

Sie arbeitete als Kinderschwester in verschiedenen Einrichtungen, von 1973 bis 1982 im Krankenhaus Bethesda in Freudenberg und danach bis zu ihrem Ruhestand in der Pflege der älteren Schwestern im Mutterhaus. „Bei allem ist der Herr immer bei mir gewesen“, so empfindet es Schwester Audrey rückblickend.

