Freudenberg: Nicht angeschnallt mit Auto gegen Mauer

Freudenberg. In Freudenberg prallt ein Auto zwei Mal gegen eine Mauer: Die Reifen waren abgefahren, der Fahrer nicht angeschnallt.

Ein Verletzter und ein Sachschaden von circa 7000 Euro sind die Bilanz eine Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Asdorfer Straße in Freudenberg ereignet hat.

Ein 19-Jähriger war mit einem Auto in Richtung Niederfischbach unterwegs. In einer Linkskurve kam der junge Mann auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte zweimal gegen eine Mauer. Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige so, dass er mit dem Rettungsdienst in das Kirchener Krankenhaus gebracht wurde.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Reifen des Wagens teilweise abgenutzt und relativ alt waren. Zurzeit gehen die Beamten auch davon aus, dass der Mann nicht angeschnallt und zu schnell unterwegs war.

