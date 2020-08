Freudenberg: Neuer Standort für Kita Abenteuerland gefunden

Lindenberg. Die AWO-Kita „Abenteuerland“ zieht nach Freudenberg-Lindenberg. Dort soll laut Investor zum Kindergartenjahr 2021/22 der Betrieb starten.

Die AWO-Kita Grubengarten „Abenteuerland“, die sich seit Januar 2019 in einer Interimslösung im Freudenberger Ortsteil Dirlenbach befindet, soll an einen neuen Standort umziehen. Nach zwei Jahren aktiver Suche ist das passende Grundstück gefunden.

Die neue Kita „wird idyllisch gelegen in Waldrandnähe entstehen, genauer gesagt in Freudenberg- Lindenberg an der Straße Am Lederbach“, heißt es in einer Mitteilung. Sie soll über drei Gruppen verfügen und Platz für insgesamt 60 Kinder bieten, so Heike Hengstenberg, Einrichtungsleitung der AWO-Kita in Dirlenbach. Sobald der Neubau fertig ist, wird Sie mit ihrem sechsköpfigen Team in das neue Domizil umziehen.

Lindenberg: Kita-Grundstück mit Nähe zur Natur

Jetzt waren alle Verantwortlichen gekommen, um sich das etwa 2300 Quadratmeter große Grundstück anzuschauen. „Der Standort und das Grundstück sind geradezu ideal, die Nähe zur Natur und zum Wald passen perfekt zum bisherigen pädagogischen Konzept dieser Einrichtung, die sich auf Erlebnispädagogik spezialisiert hat“, freut sich Jens Hunecke, stellvertretender Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands. Bürgermeisterin Nicole Reschke betont, dass die AWO als Kitaträger ein wertvoller Partner bei der Bereitstellung entsprechender Betreuungsplätze sei. Man arbeite gemeinsam beständig am Kita-Ausbau, denn klar sei, dass der Betreuungsbedarf künftig weiter wachse.

Bauherr Stephan Henrich, Geschäftsführer der Sieginvest GmbH und Co KG in Freudenberg, präsentierte die Baupläne. Verläuft alles nach Plan, so Henrich, wird die Kita zum Kindergartenjahr 21/22 ihren Betrieb aufnehmen.

