Freudenberg: Autoknacker im Wagen erwischt – Täter flieht

Freudenberg. Ein Zeuge bemerkt auf der Freudenberger Wilhelmshöhe ein eingeschlagenes Autofenster. Es stellt sich heraus: Der Autoknacker sitzt noch drin.

Ein Autoknacker hat auf der Freudenberger Wilhelmshöhe eine Autoscheibe eingeschlagen und versucht, den Wagen kurzzuschließen. Ein Zeuge verscheuchte den Mann.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge am Samstagmorgen, 7. März, gegen 5.30 Uhr die eingeschlagene Scheibe des Fahrzeugs bemerkt, das an der Gewerbestraße gegenüber eines Getränkehandels geparkt war. Dabei handelte es sich um einen VW Golf mit rumänischem Kennzeichen.

Polizei Siegen-Wittgenstein liegt Täterbeschreibung vor

Der Zeuge stellte dann fest, dass auf dem Fahrersitz ein Mann saß, der das Auto dann verließ und weglief. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte der Autoknacker, den Wagen kurzzuschließen.

Täterbeschreibung: Etwa 30 Jahre alt, mit einem schwarzen Kapuzenpullover und Handschuhen bekleidet. Hinweise an das ermittelnde Kriminalkommissariat 5 unter 0271/7099-0.

