Frauen-Union fordert: Systemrelevante Berufe besser bezahlen

Siegen. In der Coronakrise erweisen sich viele typische „Frauenberufe“ als systemrelevant. Frauen-Union Siegen-Wittgenstein fordert bessere Bezahlung.

Die Frauen-Union Siegen-Wittgenstein fordert eine dauerhaft bessere Bezahlung vieler überwiegend von Frauen ausgeübter Berufe. Hintergrund sind die in der Coronakrise als systemrelevant benannten Tätigkeiten. „Viele schlecht bezahlte Berufe, in denen in der Mehrheit Frauen arbeiten, werden nun deutlich sichtbar, erfahrbarer und sind tatsächlich schwarz auf weiß systemrelevant“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zwar gebe es dafür öffentliche Anerkennung, aber „an der Bezahlung ist eine Aufwertung nicht zu erkennen“.

Als Beispiele führt die Frauen-Union Siegen-Wittgenstein unter anderem Krankenschwestern, weibliche Pflegekräfte und Kassiererinnen an. „Der nahezu ungeschützte Krisen-Einsatz vieler Frauen trägt zur weltweit beachteten ,entspannten’ Corona-Lage in Deutschland bei“, heißt es weiter. Die Bundeskanzlerin sowie viele andere Politikerinnen und Politiker „sprechen öffentlich darüber und bedanken sich überschwänglich. Die Heldinnen und Helden des Einzelhandels und der Pflege werden sogar vom Bundespräsidenten gewürdigt.“

Kritik aus Siegen-Wittgenstein

Viele der derart gewürdigten aber würden „diese Arbeit nicht weiterempfehlen: Familienunfreundliche Arbeitszeiten, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung“. Einmalige Boni seien keine adäquate Lösung. Vielmehr gehe es für die Betroffenen um „eine beständige Aufwertung ihrer systemrelevanten Tätigkeit, ihres gesamten Ausbildungsberufes und Berufsstandes“.

Keine Zulagen für besondere Belastungen Als weiteres Beispiel für Benachteiligung nennt die Frauen-Union Siegen-Wittgenstein die Kinderbetreuung. „In den Kindergärten mit mehr als 90 Prozent weiblichen Beschäftigten gibt es keine ,Belastungszulage’ für den Umgang mit immerwährend erkrankenden Kindern oder für das tägliche Hantieren mit vollgemachten Windeln“, so die Frauen-Union.

„Und in diesen besonderen Zeiten gehören auf jeden Fall sofort und rückwirkend eine Gefahrenzulage und vielleicht sogar zusätzlich eine Akkordzulage hinzu“, sagt Deborah Amazu, Vorsitzende der Frauen-Union Siegen-Wittgenstein. In vielen traditionell vorwiegend von Männern gewählten Berufen „ist das Zulagenwesen lange etabliert, damit kleinere Einkommen aufgewertet werden“. Auch Arbeitskleidung werde oft gestellt. „Fertigungsberufe werden viel besser tarifiert als Pflegeberufe“, schreibt die Frauen-Union. „Das Arbeiten mit Maschinen ist einträglicher als das Arbeiten mit Menschen.“ Insgesamt werde „Fürsorglichkeit bisher nicht als Qualifikation gesehen, die ausgebildet und bezahlt werden muss“.

Langfristiges Umdenken angemessen

Viele Aspekte würden in der aktuellen Krise deutlich, Verbesserungen seien aber darüber hinaus erforderlich. „In der Wirtschaftspolitik wünschen wir uns Lösungen, die auch die prekären Arbeitsverhältnisse vieler Frauen berücksichtigen“, betont die Frauen-Union. Für eine dauerhaft angemessenere Bezahlung brauche es in Tarifvertragsverhandlungen deutlich mehr Frauen auf der Arbeitgeber- und auf der Arbeitnehmerseite.

„Aber vor allem braucht es ein Loslassen althergebrachter Wertvorstellungen, die die Arbeitsleistungen von Frauen angeht.“ Die jetzt erkennbare Systemrelevanz vieler, vor allem sozialer Berufe müsse herausgehoben werden „und darf nicht mit dem Abklingen der Corona-Krise und dem Einleiten des Corona-Exits wieder in Vergessenheit geraten“.

