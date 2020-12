Polizei Frau (68): In Magdeburg vermisst – in Siegen gefunden

Siegen. Angehörige in Schwalmtal melden eine Frau (68) als vermisst. Im Bahnhof in Siegen steigt sie aus dem Zug aus Frankfurt und fällt Polizisten auf.

Beamte der Bundespolizei trafen am Mittwoch, 2. Dezember, kurz nach Mitternacht eine ältere Frau am Siegener Hauptbahnhof an.

Gerade aus einem Regionalexpress aus Frankfurt am Main ausgestiegen, blieb die 68-Jährige offenbar orientierungslos mehrere Minuten am Bahnsteig stehen, so die Polizisten. Die Beamten beobachteten dies und boten ihre Hilfe an.

Aus Schwalmtal und in Magdeburg vermisst

Bei einer Überprüfung der Personalien stellten sie dann überraschend fest, dass die Schwalmtalerin von ihren Angehörigen bei der Landespolizei in Magdeburg als vermisst gemeldet worden war.

Die Siegener Einsatzkräfte informierten ihre Familie umgehend darüber, dass die Vermisste wohlbehalten angetroffen worden war. Ein Familienmitglied aus Schwalmtal holte sie schließlich bei der Bundespolizei in Siegen ab. Zu dem Ziel ihrer nächtlichen Reise schwieg die Dame.

