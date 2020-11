Frank Weber ist neuer Chef der Siegener CDU-Fraktion

Frank Weber ist neuer Chef der CDU-Fraktion im Siegener Rat. Der Eiserfelder, der in der letzten Wahlperiode den Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung des Siegener Rates leitete. war bereits eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.

Am Tag nach der Kommunalwahl hatte er den Fraktionsvorsitz bereits kommissarisch übernommen, nachdem Vorsitzender Rüdiger Heupel sein Amt niedergelegt und Henner Klaas als weiterer Fraktionsvize den Wiedereinzug in den Rat verfehlt hatte – das Direktmandat in seinem Oberstadt-Wahlbezirk holte erstmals Grünen-Fraktionschef Michael Groß.

Koalitionsverhandlungen mit der SPD

Nach der kommissarischen Wahl des Fraktionsvorstandes der CDU Siegen am 14. September hatte Stadtverbandsvorsitzender Jens Kamieth nun zur endgültigen Konstituierung eingeladen. Am Montag trafen sich alle gewählten Ratsmitglieder der CDU unter den neuen strengen Corona-Auflagen in der Weißtalhalle. In der Sitzung ging es nicht nur um die Wahl des Vorstandes, sondern ebenso um erste Personalentscheidungen für die kommende Ratssitzung am Mittwoch und die Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung.

Frank Weber habe sich in den vergangenen Wochen mit einem kleinen Team bereits in den Koalitionsverhandlungen bewährt, heißt es in der Pressemitteilung der CDU, die in der neuen Wahlperiode ein Bündnis mit der SPD anstrebt. Nach der Kommunalwahl hatte zuerst die FDP ihren Ausstieg aus dem bisherigen Jamaika-Bündnis angekündigt. In den folgenden Wochen beendete die CDU die Gespräche mit den Grünen.

Henner Klaas wird Geschäftsführer der Fraktion

Isabelle Eberling und Christian Sondermann sind die beiden neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Wie in der vergangenen Wahlperiode wird Johannes Tigges das Amt des Schatzmeisters bekleiden. Henner Klaas wird weiterhin in die Arbeit der Fraktion eingebunden und ist als Geschäftsführer gewählt, Pressesprecher wird Maik Harnacke.

Bei den Beisitzern im Vorstand gibt es eine deutliche Verjüngung: André Hähner, Marc Klein und Martin Helm sind neu dabei, Jürgen Stinner und Silvia Kessler unterstützen mit ihrer Erfahrung aus den vergangenen fünf Jahren die Fraktion. Jens Kamieth: „Die Fraktion ist mit dem neuen Vorstand blendend aufgestellt. Gut ist insbesondere die Mischung von Jung und Alt. Ich wünsche mir, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben in die Fraktionsarbeit eingebunden werden. Der kommissarische Vorstand hat in dieser Hinsicht richtig gute Arbeit geleistet.“

