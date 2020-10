Forum der Universität Siegen wirft Blick auf Welt von morgen

Siegen. Energiewende, Abschied vom Kapitalismus: Das Forum der Uni Siegen kümmert sich um die Welt von morgen – mit interessanten Ansätzen.

„Die große Transformation – Wie gestalten wir die Welt von morgen?“ ist die fragende Überschrift der Vortragsreihe, die das Team von Forum Siegen für das Wintersemester ankündigt.

Los geht es am Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr mit einem Vortrag von Prof. Dr. Estelle Herlyn (FOM Hochschule Düsseldorf), die einen realistischen Blick auf die Nachhaltigkeitsziele wirft, die „Sustainable Development Goals“, die in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen formuliert sind.

Eine große Transformation, die politisch immer prominenter gefordert wird und gewollt ist, betrifft Wandlungsprozesse in nahezu allen Lebens-, Gesellschafts-, Politik- und Wirtschaftsbereichen.

Uni Siegen: Interdisziplinäre Beiträge

Diese werden im Rahmen der Vortragsreihe des Forums Siegen in weiteren interdisziplinären Beiträgen von Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Disziplinen aufgegriffen und thematisiert. Dabei geht es unter anderem um Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung, die Gemeinwohlökonomie als Alternative zum Kapitalismus, die Herausforderung gesellschaftlicher Polarisierungen, aber auch um gesellschaftliche, politische sowie ökonomische Widersprüche und Konflikte, die durch den Transformationsanspruch entstehen.

Die weiteren Termine in Siegen

Weiter geht es am 14. Januar, 20 Uhr, in der Aula des Lyz. Die Referentin ist Dr. Britta Schellenberg (LMU München). Ihr Thema: „Rassismus, Vorurteilskriminalität und Rechtsextremismus. Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten für Sicherheit im pluralen Deutschland“.

Nicht mehr als 40 Zuhörer Die Veranstaltung am 3. Dezember findet ab 20 Uhr in der Aula des Lyz, St.-Johann-Straße 18, statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Für alle Vorträge gelten Hygienemaßnahmen, eine Anmeldung bis zum Vortag der Veranstaltung ist daher erforderlich: forum-siegen@uni-siegen.de.

Am 21. Januar, 20 Uhr, geht es im Blauen Hörsaal auf dem Campus Adolf-Reichwein-Straße auf dem Haardter Berg in Siegen-Weidenau um „Vom Kapitalismus zur Gemeinwohl-Ökonomie: Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft“, und zwar mit Christian Felber. Er ist Buchautor und Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie.

Prof. Dr. Klaus Dörre (Uni Jena) erläutert am 4. Februar, 20 Uhr in der Aula des Lyz „Gesellschaft in der Großen Transformation. Landnahme, Zangenkrise Nachhaltigkeitsrevolution“.

Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking beendet am 11. Februar, 20 Uhr die Siegener Reihe mit „Die Schlüsseltechnologie für Kurzzeitspeicher zur Umsetzung der Energiewende“. Der Vortrag ist ebenfalls in der Aula des Lyz zu hören.

