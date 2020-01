Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Foodsharing muss mehrfach umziehen

Weil irgendwann auch Hygiene-Aspekte von den Verwüstungen im und am Fairteiler berührt waren, zog die Foodsharing-Initiative zwischenzeitlich in einen abschließbaren Nebenraum der alten Hammerhütter Schule an der Koblenzer Straße um, wo die Stadt Siegen verschiedene Angebote im Bereich Flüchtlingsarbeit bündelt.

Das Nebengebäude ist aber einsturzgefährdet, wie sich herausgestellt hat. Die geretteten Lebensmittel können zur Zeit im Café Chaos am Adolf-Reichwein-Campus der Uni Siegen (Haardter Berg), am Herrengarten an den Neuen Ufern oder in privaten Treppenhäusern, die in den Sozialen Netzwerken koordiniert werden, abgeholt werden.

Mehr Infos im Netz: