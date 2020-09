Filmstiftung zeichnet Hilchenbacher Viktoria-Kino aus

Dahlbruch. Die NRW-Filmstiftung zeichnet das Dahlbrucher Viktoria-Kino mit dem Kinoprogrammpreis 2020 aus.

Das Viktoria-Kino zählt als eines von 74 Kinos in NRW zu den Trägern der Kinoprogrammpreise 2020. Inhaber Jochen Manderbach hat am Dienstag die Zusage einer Prämie von insgesamt 13.000 Euro bekommen. Der Betrag setzt sich aus einer Programmprämie von 6000, einer Kinder- und Jugendprogrammprämie von 3000 und einem Sockelbetrag von 5000 Euro zusammen.

Prämie verdoppelt und früher

Weit reisen und in Schale werfen musste sich Jochen Manderbach diesmal nicht: Die Filmstiftung NRW hat die Preisträger online bekannt gegeben, wegen Corona zwei Monate früher als sonst und einer auf 900.000 Euro verdoppelten Gesamtprämie. „Zum 30. Kinoprogrammpreis feiert NRW seine Kinobetreiber mit der höchsten Prämiensumme, die die Film- und Medienstiftung bis dato vergeben hat. Wir hoffen, dass wir so gerade jetzt dazu beitragen können, dass Kinobetreiber die aktuellen Herausforderungen meistern können“, sagte Petra Müller,Geschäftsführerin der Film- undMedienstiftung NRW.

Prominenz gratuliert per Video

Mit dem Team von „Berlin Alexanderplatz“ mit Jella Haase, Albrecht Schuch, Welket Bungué, Annabelle Mandeng und Regisseur Burhan Qurbani und dem Team von „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ mit Liv Lisa Fries, Jannis Niewöhner, David Kross und Regisseur Detlev Buck, die kürzlich in NRW drehte, wurde ein Gratulations-Videoclip produziert. Außerdem dabei sind Nilam Farooq und Sönke Wortmann („Contra“), Julius Weckauf („Catweazle“) sowie Helena Zengel („Systemsprenger“), Luise Befort und Damian Hardung („Der Club der roten Bänder“) sowie LenaK lenke („Rock my Heart“).

Zusätzlicher Sockelbetrag

In der Kinoprogrammpreis-Prämie ist ein Sockelbetrag in Höhe von 365.000 Euro enthalten, der sich mit je 5000 Euro zu gleichen Teilen auf die ausgezeichneten Kinos verteilt wird. Zusätzlich wurde bereits im März nach der bundesweiten Kinoschließung eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 310.000 Euro als Prämienaufstockung an die Preisträger des Vorjahres ausgezahlt. Einschließlich der 1,2 Millionen Euro im Jahr 2020 konnten seit 1991 somit rund 12,4 Millionen Euro an Kinobetreiber aus NRW vergeben werden.

