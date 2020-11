Feuerwehr löscht brennende Couch in Littfeld

Kreuztal. Die Feuerwehr hat am Samstag in Kreuztal-Littfeld eine brennende Couch gelöscht. Die Nachbarin hatte den Rauch bemerkt – niemand war zuhause.

Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK und Polizei mussten am Samstagnachmittag zu einem Zimmerbrand in der Rahlsbach in Kreuztal-Littfeld ausrücken. Der Alarm war gegen 16.19 Uhr aufgelaufen, da eine Nachbarin Rauch aus dem Einfamilienhaus entdeckt hatte.

Couch im Wohnzimmer brannte

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Haus – die Bewohnenden waren nicht zu Hause. Im Wohnzimmer fanden die Einsatzkräfte eine brennenden Couch. Wie sie Feuer fing ist bislang unklar. Durch eine Leichtbauständerwand hatte das Feuer zudem auf eine Abstellkammer übergegriffen.

Die Einheiten aus Krombach, Littfeld und Kreuztal, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Feuers auch niemand in dem Haus aufgehalten hatte.

Nun gilt die Frage zu klären, wie das Feuer entstehen konnte. Das wird nun die Kriminalpolizei ermitteln.