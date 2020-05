Feueralarm in Weidenau: Mann schläft ein – Essen verbrennt

Weidenau. Ein angetrunkener Mann setzt in seiner Wohnung in Weidenau Essen auf den Herd und schläft ein. Den Rauchmelder hört er nicht.

Da macht auch ein Rauchmelder wenig Sinn: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Kornberg aus einer Wohnung ein schrill piepsender Rauchmelder zu hören war. Qualm kam aus einem Fenster der Wohnung.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf. Auf Schellen, Rufen und Klopfen hatte niemand reagiert. In der Küche waren Lebensmittel auf dem Herd angebrannt. Der Schaden wurde durch Lüften beseitigt.

Wohnungsinhaber übernachtet in Polizeizelle

Im Schlafzimmer fanden die Polizeibeamten der Wache Weidenau den 48-jährigen Wohnungsinhaber schlafend. Er war so stark alkoholisiert, dass er von allem, was um ihn herum passierte, kaum etwas mitbekam. Der Mann hatte vermutlich vergessen, dass er Essen auf dem Herd hatte und war dann eingeschlafen.

Um zu verhindern, dass dies in der Nacht wieder passiert und dann vielleicht schlimme Folgen für den Mann oder die übrigen Hausbewohner hat, wurde der 48-Jährige mit zur Wache nach Weidenau genommen, wo er bis zum Morgen blieb.

