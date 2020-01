Hilchenbach. Seit Monaten breitet sich ein schwarzer Schimmel in der Wohnung der Familie Safarov aus, doch nichts passiert – bis zwei Bürger handeln.

Familie in Hilchenbach wegen Schimmel zum Umzug gezwungen

„Raus, einfach nur raus aus der Wohnung“ hieß die Devise am Mittwoch für Familie Safarov in Hilchenbach. Ihre Wohnung Am Witschenberg ist nicht mehr bewohnbar. Schon lange nicht mehr. Schwarzer Schimmel hat sich über Monate großflächig durch Decke und Wand gefressen, eine Gefahr für die Gesundheit der Bewohner, besonders für die drei kleinen Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jahren.

Schimmel eine Gefahr für die Bewohner

Dass erst in einem absolut desolaten und menschenunwürdigen und dazu noch gefährlichen Zustand die Wohnung geräumt wurde, hat mehrere Gründe. „Bereits im Frühjahr 2019 habe ich eine Schimmelentwicklung bemerkt“, sagt Jeyhun Safarov, der im Jahr davor mit seiner Familie die Wohnung im fünften Stock bezogen hat. Daraufhin hat er die Kündigung bei einem Düsseldorfer Wohnungsunternehmen, das den Gebäudekomplex verwaltet und sich auf Anfrage dieser Redaktion nicht mehr gemeldet hat, eingereicht.

Mit der Hilfe von Katrin Fey, Stadtverordnete der Hilchenbacher Linken, ging es auf Wohnungssuche, die jedoch erfolglos blieb – und die Safarovs damit zunächst Am Witschenberg wohnen bleiben mussten.„Herr Safarov bekam von einem Gutachter die Information, dass das Problem am Dach des Gebäudes liege und die Sanierung sich auf 250.000 Euro belaufen würde“, sagt Katrin Fey. Das Wohnungsunternehmen bestreitet dies jedoch. Fakt ist: Eine Sanierung blieb aus, der Schimmel verbreitete sich immer mehr. Herr Safarov möchte handeln, ist nicht mehr gewillt, sich und seine Kinder diesen Bedingungen täglich auszusetzen.

Schuld für Schimmel wird bei den Mietern gesucht

Er suchte den Kontakt zum Wohnungsunternehmen – und war zunächst sprachlos. Von Seiten des Unternehmens wurde der Schimmelbefall auf Eigenverschuldung zurückgeführt. „Uns wurde gesagt, dass wir nicht richtig lüften würden und das Trocknen von Wäsche in der Wohnung die Gründe für den Schimmel seien“, sagt er.

Jeyhun Safarov und seine Familie mussten aufgrund akuten Schimmelbefalls die Wohnung in Hilchenbach räumen. Foto: Martin Horn / WP

Ein Irrtum und eine Frechheit dazu, wie Dieter Wissenbach, Integrationslotse im Ehrenamt und Mitglied des Jugend-und Sozialausschuss des Rates der Stadt Hilchenbach, meint: „Die Nässe und damit der Schwazschimmelbefall entsteht in diesem Fall alleine durch nicht isolierte Wände und Decken. Durch die fehlende Isolierung verändert sich der Taupunkt und das Wasser läuft mitunter von Decken und Wänden“, so Wissenbach.

Stadt Hilchenbach sieht die Not und reagiert

Nachdem Katrin Fey Fotos der Schimmel-Ausbreitung am Dienstag auf Facebook sieht, informiert sie Dieter Wissenbach. Ihr Ziel: Die Familie so schnell wie möglich aus dieser Wohnung schaffen. Relevante Anlaufstellen der Stadt Hilchenbach werden kontaktiert. Und die handelt schnell. „Das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein hat uns gebeten, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen, weil von einer Gesundheitsfährdung auszugehen war“, sagt Hans-Jürgen Klein, Pressesprecher der Stadt Hilchenbach.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts besichtigt gemeinsam mit Frau Fey und Herrn Wissenbach am Mittwoch die Wohnung. „Aufgrund des Zustands der Wohnung war Gefahr in Vollzug festzustellen und ein sofortiges Handeln notwendig. Zumal wir über eine fünfköpfige Familie mit kleinen Kindern reden, deren Gesundheit akut gefährdet war“, so Klein. Grundsätzlich sei eine Räumung von Seiten der Stadt eine Ausnahme, da es sich prinzipiell um ein privates Vertragsverhältnis handele.

Stadt handelt auf der Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetz

Mieter und Vermieter seien angehalten, aufkommende Probleme unter sich zu lösen. Wenn das nicht gelingen sollte und Hinweise auf eine Gefährdung vorliegen würden, kann die Ordnungsbehörde eingeschaltet werden. „Wir haben auf der Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetz gehandelt“, versichert Klein. Dabei seien unterschiedliche Schuldzuweisungen nicht Gegenstand ihrer Überlegungen, „wir handeln aufgrund einer Gefährdungslage.“ Und dann ging es auf einmal ganz schnell.

Ein paar wenige Kleidungsstücke wurden gepackt, um anschließend in der neuen Wohnung, welche die Stadt Hilchenbach übergangsweise zur Verfügung stellt, gewaschen zu werden. Denn der Schimmel setzt sich in den Fasern fest, befällt auch das Mobiliar, welches zurückgelassen werden musste. Mit der Übergangswohnung ist es jedoch noch nicht getan. Es stehen Arztbesuche für die Familie an, um mögliche gesundheitliche Folgen des Schimmels zu untersuchen.

Wer für die Kosten aufkommen wird, ist bislang noch unklar. Und auch die Suche nach einer neuen Wohnung geht für die Familie weiter. Was neben einer monatelangen Gesundheitsgefährdung zudem bleiben wird, ist der fade Beigeschmack, dass wissentlich marode Wohnungen anscheinend noch vermietet werden. Auch an Familien mit Kleinkindern.

