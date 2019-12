Siegen. Im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen empfiehlt die Ernährungs- und Präventionsexpertin Dr. Gisela Labenz mehr buntes Essen statt Snacks.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Expertin gibt in Siegen Tipps für gesunde Ernährung

Gesunde Ernährung ist nicht kompliziert. Darauf machte Dr. Gisela Labenz, Ernährungs- und Präventionsexpertin am Medizinischen Zentrum Siegerlandflughafen Burbach, in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-Stilling aufmerksam. Bei dem Vortrag, der Teil der „Woche der Ernährung“ der Diakonie in Südwestfalen war, machte sich die Medizinerin für einen Wertewandel in Sachen Esskultur stark.

Tipps für eine gesunde Ernährung

Mehr Wertschätzung: „Wir müssen weg von den schnellen Snacks und wieder zurück zur Gemeinschaft am Esstisch, zu mehr Nachhaltigkeit und Wertschätzung für das, was auf dem Teller landet“, so die Expertin.

„Wir müssen weg von den schnellen Snacks und wieder zurück zur Gemeinschaft am Esstisch, zu mehr Nachhaltigkeit und Wertschätzung für das, was auf dem Teller landet“, so die Expertin. Gesunder Darm: Mitverantwortlich dafür, wie der eigene Körper die aufgenommene Nahrung verwertet, ist das so genannte Mikrobiom, „früher als Darmflora bezeichnet“, so Dr. Labenz. Das Mikrobiom des Dickdarms besteht aus rund ein bis zwei Kilogramm Mikroorganismen, wie etwa Bakterien. „Je diverser das Mikrobiom ist, desto besser ist das für die Gesundheit des Menschen“, erklärt Dr. Gisela Labenz. Und eben diese Vielfalt lasse sich durch die Ernährung, positiv beeinflussen.

Mitverantwortlich dafür, wie der eigene Körper die aufgenommene Nahrung verwertet, ist das so genannte Mikrobiom, „früher als Darmflora bezeichnet“, so Dr. Labenz. Das Mikrobiom des Dickdarms besteht aus rund ein bis zwei Kilogramm Mikroorganismen, wie etwa Bakterien. „Je diverser das Mikrobiom ist, desto besser ist das für die Gesundheit des Menschen“, erklärt Dr. Gisela Labenz. Und eben diese Vielfalt lasse sich durch die Ernährung, positiv beeinflussen. „Moderat vegetarisch“: Dies ist laut Dr. Gisela Labenz das Rezept für eine gesunde Ernährung. Wöchentlich sollte nur maximal drei Mal Fleisch auf dem Teller landen, vornehmlich Geflügel. Ein- bis zweimal pro Woche solle der Speiseplan zudem durch ein Fischgericht ergänzt werden.

Dies ist laut Dr. Gisela Labenz das Rezept für eine gesunde Ernährung. Wöchentlich sollte nur maximal drei Mal Fleisch auf dem Teller landen, vornehmlich Geflügel. Ein- bis zweimal pro Woche solle der Speiseplan zudem durch ein Fischgericht ergänzt werden. Gemüse und Obst: „Essen Sie ansonsten bunt“, empfahl die Ernährungsexpertin. Dazu gehören bis zu fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag.

„Essen Sie ansonsten bunt“, empfahl die Ernährungsexpertin. Dazu gehören bis zu fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Milchprodukte: „Abends empfehle ich die Aufnahme eines fermentierten Milchproduktes“, so die Medizinerin. Dazu zählen Joghurt oder Kefir. Das stärkt die Knochen und beugt Osteoporose vor.

„Abends empfehle ich die Aufnahme eines fermentierten Milchproduktes“, so die Medizinerin. Dazu zählen Joghurt oder Kefir. Das stärkt die Knochen und beugt Osteoporose vor. Flüssigkeit: Außerdem sollte man genug trinken. „Als Richtschnur gelten 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilo Körpergewicht“, erklärt die Ernährungsexpertin.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.