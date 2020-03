Rund 100.000 Menschen werden am Frühlingsanfang-Wochenende in Netphen und Siegen erwartet, die die Veranstaltungen zum Jubiläum „125 Jahre Motor-Omnibus" besuchen. Für die vielen Fans alter und neuer Omnibusse gibt es auch Souvenirs.

Brettchen & Co aus Netphen für das Omnibus-Jubiläum

Nico Eggers, Vorsitzender des Heimatvereins Netpherland und Inhaber von Futura-Druck, hat Frühstücksbrettchen produzieren lassen. Zur Auswahl stehen zwei Motive: Das eine zeigt den Bus als grafisch überarbeitetes Bild, das andere den Bus als Grafik. Die Brettchen sind alle durchnummeriert – es wird genau 125 Stück geben.

Nico Eggers hat alle Hände voll zu tun. Foto: Privat

„Da es nur sehr wenige Bilder von diesem ersten Bus gibt, wurden die Daten aufwendig künstlerisch aufbereitet“, berichtet Eggers, der die Brettchen im eigenen Betrieb belichtet. „Momentan läuft der Laser von morgens bei abends“, erzählt Eggers. Das Vorhaben hat sich herumgesprochen, die Nachfrage ist groß. „Daher sollte man sich schnell entscheiden“, sagt Nico Eggers, „,eine zweite Auflage wird es nicht geben.“

Außerdem im Shop: T-Shirts und Hoodies für Damen und Herren in Schwarz, Rot, Grün, Blau und Grau. Auch sie zeigen den stilisierten Bus, der 1895 für ein paar Monate zwischen Deuz und Siegen fuhr.

Brettchen und Textilien gibt es im Geschäft von Nico Eggers in der Lahnstraße oder im Onlineshop auf laser-holz-brettchen.de

Briefmarken & Stempel der Briefmarkenfreunde Netphen fürs Bus-Jubiläum

Die Briefmarkenfreunde Netphen haben sich ebenfalls auf das Jubiläum eingestellt. Sowohl das Jubiläums-Logo als auch einige der am Omnibus-Korso teilnehmenden Omnibus-Oldtimer wurden als Briefmarkenmotive für einen DIN-A-4-Bogen mit 20 verschiedenen, selbstklebenden 80-Cent-Briefmarken ausgewählt. 250 Bögen mit insgesamt 5000 Briefmarken wurden hergestellt.

Am Samstag, 21. März, werden die Briefmarken in Netphen von 10 bis 17 Uhr am Stand der Briefmarkenfreunde Netphen angeboten, der sich in der Lahnstraße 50 vor der Drogerie Aasmann befindet. Am Sonntag, 22. März, sind die Briefmarken in Weidenau von 11 bis 17 Uhr am Stand der Briefmarkenfreunde Netphen auf der Zukunftsmeile in der Poststraße erhältlich.

Den Sonderstempel gibt es in zwei Varianten: für Netphen mit dem Korso und für Siegen mit der Zukunftsmeile. Foto: Wilfried Lerchstein

Direkt neben den Briefmarkenfreunden ist an beiden Tagen auch ein Team der Deutschen Post präsent. Dort gibt es die Sonderstempel zum Bus-Jubiläum: am 21. März mit „57250 Netphen“ und am 22. März mit „57076 Siegen“. „Da sich sicher viele Festbesucher gleich den kompletten Briefmarkenbogen als Souvenir mit nach Hause nehmen werden, ist mit einem frühzeitigen Ausverkauf der geplanten Erstauflage zu rechnen“, sagt Wilfried Lerchstein, Vorsitzender der Briefmarkenfreunde.

Die Briefmarkenentwürfe stammen von dem Siegener Grafiker Peter Büdenbender, dem Entwerfer des Jubiläums-Logos, und von Wilfried Lerchstein, der auch die 300 Omnibus-Ansichtskarten mit bereits eingedruckter Briefmarke gestaltet hat. Der Netphener Künstler Bernd Heinemann wird außerdem noch ein passendes Bild mit dem ersten Motoromnibus der Welt zeichnen, das dann die angebotenen Schmuckumschläge für die Briefmarken und Sonderstempel zieren wird. So kann dann auch analoge Post aus dem Siegerland der ganzen Welt von diesem Jubiläum berichten.

250 Mal 20 Motive (hier ein Teil davon): Insgesamt 5000 Briefmarken werden an das Bus-Jubiläum erinnern Foto: Wilfried Lerchstein

Kontakt: Wilfried Lerchstein, Vorsitzendender der Briefmarkenfreunde Netphen, 02737/20 95 27,

Broschüre

Die Stadt Netphen gibt eine Broschüre zum Fest heraus, in dem nicht nur die Geschichte des ersten Motor-Linienomnibusses der Welt von 1895 erzählt wird, sondern auch, wie 1970 innerhalb von nur wenigen Wochen der Nachbau des Oldtimers entstanden ist – damals aus Anlass der Netphener Verkehrstage. Heute ist der Nachbau zum 75-Jährigen, der seinen Platz im Glaskasten vor dem Deuzer Bahnhof gefunden hat, selbst ein Oldtimer. Er wird den Korso der Busse anführen, die am 21. März auf die historische Strecke gehen. Alle Busse aus dem Korso werden in der Broschüre ebenfalls vorgestellt.

Mittlerweile gibt es auch ein Faltblatt mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm, das im Netz heruntergeladen werden kann: omnibus125.de

