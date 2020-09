In Neunkirchen wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl: So hat Neunkirchen gewählt

Neunkirchen. In Neunkirchen wurden die Vertretungen der Gemeinde, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 14 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Neunkirchen die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Gemeinde, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Der Amtsinhaber Dr. Bernhard Baumann ist in Neunkirchen der einzige Bürgermeisterkandidat. So sieht das Ergebnis aus:

Bürgermeisterwahl Dr. Bernhard Baumann 90.12 %

In der Gemeinde sind CDU, SPD, FDP, Grüne und UWG auf Parteiebene angetreten. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Ratswahl CDU 34.23% +0,4 % SPD 37.56% +1,0 % FDP 12.61% +4,68 % Grüne 15.61% +7,8 % UWG - 14,0 %

Für das Amt des Landrats standen Andreas Müller (SPD), Arne Fries (CDU) und Laura Kraft (Grüne) zur Wahl. So sieht das Ergebnis aus:

Landratswahl Andreas Müller (SPD) 51.10 % Arne Fries (CDU) 38.90 % Laura Kraft 10.01 %

Für den Kreistag in Siegen-Wittgenstein sind CDU, SPD, FDP, Grüne, UWG, Linke und AfD angetreten. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Kreistagswahl CDU 33.90 % SPD 34.61 % FDP 8.69 % Grüne 12.57 % UWG 1.60 % Linke 1.86 % AfD 6.79 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Neunkirchen.