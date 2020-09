In Freudenberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl: So hat Freudenberg gewählt

Freudenberg. In Freudenberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 17 Wahllokalen konnte in Freudenberg die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Freudenberger vertreten wollen: Die amtierende Bürgermeisterin Nicole Reschke wird von Christoph Reifenberger von der CDU herausgefordert. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Bürgermeisterwahl Nicole Reschke 65.31 % Christoph Reifenberg 34.69 %

In Freudenberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne und Alternative Liste (AL) auf Parteiebene an. So sieht das Ergebnis aus:

Ratswahl CDU 34.54 % - 0.2% SPD 41.39 % + 1.6% FDP 7.53 % + 1,0% Grüne 16.54 % + 7.1% AL - n.a

Für das Amt des Landrats standen Andreas Müller (SPD), Arne Fries (CDU) und Laura Kraft (Grüne) zur Wahl. So sieht das Ergebnis aus:

Landratswahl Andreas Müller (SPD) 52.19 % Arne Fries (CDU) 38.07 % Laura Kraft 9.74 %

Für den Kreistag in Siegen-Wittgenstein sind CDU, SPD, FDP, Grüne, UWG, Linke und AfD angetreten. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Kreistagswahl CDU 34.60 % SPD 35.35 % FDP 4.85 % Grüne 14.81 % UWG 1.45 % Linke 2.37 % AfD 6.56 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Freudenberg.