Gary Wolff ist Ehrengast bei der Gedenkveranstaltung der Stadt Düsseldorf zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Der heute 91-Jährige hat das KZ überlebt – seine Großeltern haben in Siegen gelebt.

Gary Wolff wurde als Günter Richard Wolff 1928 in Düsseldorf geboren. Seine Eltern, Johanna und Eduard Wolff, betrieben einen Textilhandel. Nach dem Besuch der Jüdischen Volksschule wurde er an seinem 13. Geburtstag nach jüdischem Ritus Bar Mitzva. Nur vier Tage später wurde die dreiköpfige Familie zusammen mit 1000 anderen Menschen über den Güterbahnhof Derendorf in das Ghetto Lodz/Litzmannstadt deportiert. Dort lebten die drei unter schweren Bedingungen bis zur Auflösung des Ghettos im Sommer 1944. Alle drei kamen nach Auschwitz. Noch am Ankunftstag wurde Johanna Wolff ermordet. Der Vater starb an Hunger und Entkräftung.

Siegener Großeltern wurden in Auschwitz ermordet

Günter Richard Wolff wurde kurz vor der Befreiung noch „evakuiert“ und überlebte mehrere andere Lager, Zwangsarbeitsstätten und KZ bis er Anfang Mai 1945 in Theresienstadt befreit wurde. Gary, wie er sich später nannte, war 16, als er von dort nach Siegen kam, um seine Großeltern aufzusuchen, bei denen er oft die Sommerferien verbracht hatte – sie waren nicht mehr da. Bei Albert und Jenny Juncker in der Gläserstraße fand er Aufnahme für einige Wochen, bis er in die USA auswanderte.

Gary Wolf kam mehrmals aus Los Angeles zurück nach Siegen, besuchte das Aktive Museum und informierte sich bei Museumsgründer Klaus Dietermann über das, was über das Schicksal der Großeltern in Erfahrung zu bringen war: Der Metzger und Viehhändler Gustav Jacob, geboren 1877, und seine Ehefrau Rosa, geboren 1882, zogen in den 1920er Jahren nach Siegen.

Gary Wolff ist in Begleitung seiner Enkel Danielle und Julian nach Düsseldorf gereist. Foto: Wilfried Meyer

1943 wurden sie – so steht es im Aktiven Gedenkbuch – in ein jüdisches Altenheim in Bielefeld umgesiedelt. Von dort erfolgte die Deportation am 28. Juni 1943 über Münster nach Theresienstadt. Am 28. Oktober 1944 wurden die Eheleute in das Vernichtungslager Auschwitz transportiert. Dieses Datum gilt als ihr Todestag.

In Düsseldorf wurde Gary Wolff, der von seinen beiden Enkelkindern Danielle (26) und Julian (22) begleitet wurde, im Rathaus empfangen. Er nahm an verschiedenen Gedenkveranstaltungen teil. Bei der Kranzniederlegung am Mahnmal in Derendorf am Montag, 27. Januar, ist er Ehrengast.

