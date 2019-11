Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Encantada feiert seit der Gründung 2012 Erfolge

Das Ensemble konnte bereits einige Wettbewerbserfolge feiern, zum Beispiel den 1. Preis beim Deutschen Chorfest in Stuttgart 2016 in der Kategorie „Show/Musical“

2017 gewann der Frauenchor die Ausschreibung „Sing a Song for Chilbury“ und wirkte daraufhin bei der Hörbuchproduktion „Der Frauenchor von Chilbury“ mit.

Die erste eigene CD, „Wenn du fliegst“, brachte der Chor im selben Jahr heraus. Die Aufnahme einer zweiten CD mit Weihnachtsliedern hat sich die Gruppe als nächstes Projekt vorgenommen.

Wer Encantada live erleben möchte, kann dies am Samstag, 30. November, auf dem Weihnachtsmarkt Neunkirchen und am Montag, 23. Dezember, in der Katholischen Kirche in Neunkirchen.