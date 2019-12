Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrung für 20 Jahre im Stadtrat

Zum Abschluss der Ratssitzung gab es Grund zum Feiern – Seit 1999, also nun schon 20 Jahre, ist Hans-Joachim Quast (CDU) Mitglied im Rat der Stadt Freudenberg. Ihren „allergrößten Respekt“ sprach ihm Bürgermeisterin Nicole Reschke aus und bedankte sich für sein Engagement. Gleichzeitig lobte sie alle Menschen, die sich in der Lokalpolitik einsetzen und so viele Entwicklungen der Stadt überhaupt möglich machen.

Der Stadtverordnete wirkt in zahlreichen Gremien mit. Quast ist Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss, im Betriebsausschuss, im Wahlausschuss sowie im Wahlprüfungsausschuss. Außerdem ist er stellvertretendes Mitglied in weiteren Gremien. 2011 erhielt er die Ehrenplakette der Stadt Freudenberg, nun wurde er mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Ebenfalls mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet werden sollte SPD-Politiker Ulrich Haas, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Sitzung erscheinen konnte.