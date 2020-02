An dem schweren Verkehrsunfall in Freudenberg waren zwei Autos beteiligt.

Unfall Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Freudenberg

Drei Verletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagabend (23. Februar 2020) auf der Siegener Straße in Freudenberg. Zwei Autos waren beteiligt – die Polizei sperrte die Straße in Richtung Siegen-Lindenberg.

Ein PKW fuhr aus Richtung Siegen-Lindenberg kommend in Richtung Wilhelmshöhe. Ein weiteres Auto kam von der Wilhelmshöhe und wollte links auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegevorgang wurde vermutlich das entgegenkommende Auto übersehen und es kam zur Kollision.

Autos mussten abgeschleppt werden

Die mitalarmierte Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.