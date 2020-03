Vier Personen auf der Bühne – lange vor Beginn des eigentlichen Schauspiels. Alle barfuß und einheitlich mit grauen Jogginganzügen gekleidet. Ein Mann liegt scheinbar leblos auf dem Boden, ein anderer liest Zeitung. Zwei Frauen auf Stühlen langweilen sich. Das Publikum im Lyz unterhält sich – noch. Es erwartet einen Abend mit nicht gerade leichter Theaterkost: „203“ von Juli Zeh, einem der Stars der deutschen Gegenwartsliteratur.

Inzwischen ist der Liegende aus seinem Tiefschlaf erwacht. Doch wer ist er? Die anderen Drei nennen ihn Thomas. Er sei der Sohn von Christa (Alina Schäfer) und Leo (Ulf Mandt) und der Bruder von Betty (Levia Murrenhoff), Christa und Leos Tochter, die ihren Lebensunterhalt einst an der Kasse eines Real-Marktes verdiente. Doch Thomas kennt keinen von ihnen. In Wirklichkeit sei er Daniel Marker, Uni-Abschluss mit Bestnoten und Broker, mit 250.000 Euro Jahresgehalt. Und er erkennt als erster, dass sie im Zimmer 203 einer Irrenanstalt leben, wie in einem Käfig für Massentierhaltung.

Siegener Ensemble lässt Publikum das Lachen im Halse stecken

Passend dazu erscheinen zwei zupackende Damen ganz in Weiß (Jule Erler, Mona Bratrich), die die vier Patienten per Sonde füttern. Durch ihre Gespräche kommen viele dunkle Geheimnisse ans Tageslicht: Thomas und Betty sind geschieden und Betty vergnügt sich heimlich mit einem muskelbepackten Russen. Leo, ein Vertreter für Milchprodukte im Ruhestand, hat seine Tochter gehalten wie ein Tier. Seine Erklärung: „Ich hab sie nicht angerührt, ich habe sie nur vor ihrem Bruder geschützt.“ Denn Thomas und Betty scheinen sich deutlich mehr zu lieben als es Geschwister normalerweise tun.

Hinzu kommt, dass Betty schon einmal verheiratet war und Thomas alias Daniel Marker einst den Gatten der Schwester von einer Autobahnbrücke in den fließenden Verkehr geschubst hatte. Ein Enthüllungsbuch des Brokers, eine gemeinsame Reise nach Buenos Aires, zu der die angeblichen Geschwister ihre Mutter gekidnappt hatten, und das Geständnis von Leo, dass er todkrank sei, machen das Durcheinander in Zimmer 203 komplett.

Grotesk bis apokalyptisch auf der Bühne des Siegener Lyz

Manchmal meint der geneigte Zuschauer, dass der zeitungslesende Leo die Berichte der Bild-Zeitung rezitiert oder irgendwann Guido Cantz auftaucht und den Bühnenalptraum als eine Inszenierung von „Verstehen Sie Spaß?“ entlarvt. Doch zum Lachen gerät das Stück eher weniger, deutlich enger ist die Verwandtschaft zum Apokalyptischen.

Das Ende von „203“ jedoch hat einen ironischen Anstrich: Leo, der vorgibt, todkrank zu sein, aber pumperldick daherkommt, wird von den Irrenhausschwestern eingefangen und zur Operation nach Kopenhagen transportiert. Zurück kommt er allerdings etwas verändert: Als Frau (Christina Lange).

Ob Juli Zeh ihr Theaterstück als groteskes Horrorgemälde oder apokalyptisches Sittengemälde der Gegenwart geschrieben hat, entzieht sich der Erkenntnis des Rezensenten. Das Team von „Drama Statt Siegen“ hat sich für die eher ernsthafte Variante entschieden, wobei oft eine Prise sarkastischer Ironie dabei ist.

Langer Beifall im Siegener Lyz für schwierigen, ungewöhnlichen Stoff

Vor allem im Mienenspiel der erfahrenen Ehefrau Christa, das oft mehr aussagt als jedes Wort. Doch im Vordergrund steht das Team, das Regisseur Tim Lechthaler und seine Assistentinnen Nika Zh und Elisa Osoria zusammengestellt haben: Alle sieben Akteure gehen mit Haut und Haaren in ihren Rollen mit den stets wechselnden Anforderungen auf.

Der lange Beifall nach 70 Minuten soll auch den Mut belohnen, einen schwierigen, ungewöhnlichen Theaterstoff im Lyz auf die Siegener Bühnenbretter gebracht zu haben.

