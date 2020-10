Dorfjubiläum: Irmgarteichen macht aus 750 nun 755 Jahre

Irmgarteichen. Jetzt gehen die Imrgarteichener auf Nummer Sicher: Aus der 750- wird eine 755-Jahrfeier.

Das Dorfjubiläum Irmgarteichens soll fortgesetzt werden – in fünf Jahren. Das hat der Vorstand des Vereins „Gemeinsam für Irmgarteichen“ unter Beteiligung der anderen Vereinsvorstände beschlossen.

Das Jubiläum „755 Jahre Irmgart­eichen“ soll dann im Jahr 2025 gefeiert werden. Hintergrund seien die Planungsunsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie, teilte der Verein mit. „Derzeit ist an große Jubiläumsfeiern nicht zu denken. Die Infektionszahlen steigen weiter“, so die Vereinsvorstände Rudolf Melchiori, Georg Dombaj und Siegfried Mitterfellner in einer Mitteilung. Dass die geplanten Veranstaltungen einfach im Jahr 2021 nachgeholt werden könnten, hätten die Verantwortlichen in Irmgarteichen schon jetzt ausgeschlossen, heißt es.

Es blieb beim Eröffnungskonzert

„Wir alle sind sicher, dass in der Dorfbevölkerung eine erneute Zustimmung und Motivation für ein Jubiläumsjahr 2025 vorhanden ist und alle Personen die dem Festausschuss angehören mit gleichem Engagement und Enthusiasmus ein tolles Jubiläumsjahr vorbereiten werden.“ Auch die Sponsoren hätten mit Verständnis auf die ungewöhnliche Situation reagiert.

Dabei hatte das Jubiläumsjahr planmäßig nach Wunsch begonnen, so die Veranstalter. Unter dem Motto „Gefeiert wird das ganze Jahr“ fand am 29. Februar unter großer Beteiligung der Dorfbevölkerung das Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche St. Cäcilia statt. Die Auftritte der Musikkapelle Irmgarteichen, Frauenchor Johannland und Männerchor MGV Cäcilia Irmgarteichen sowie die Solodarbietungen von Kai Uwe Schöler sorgten für viel Freude bei den Gästen – und für Optimismus beim Organisationsteam.

Auch kein Weihnachtsmarkt

Die besorgniserregenden Nachrichten über die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie führten dazu, dass alle weiteren Veranstaltungen absagt wurden: beispielsweise die Wanderung zur Sommersonnenwende, das Festwochenende zum Jubiläumstag am 30. August, das Seifenkistenrennen und auch der große Weihnachtsmarkt im Dezember 2020. Die Veranstalter mussten das Festjahr abbrechen.

