Die Siegener Polizei trifft den 20-jährigen Gartenstuhl-Dieb zu Hause an.

Polizei Dieb räumt Gartenstuhl-Lager bei Möbelhaus in Weidenau

Weidenau. Gartenstühle hat ein Dieb aus dem Außenlager eines Möbelhauses in Weidenau gestohlen. Seine Entschuldigung: Er dachte, das wäre Müll.

Ein 20-Jähriger hat Gartenstühle aus dem Außenlager eines Möbelmarktes an der Weidenauer Straße gestohlen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zeugen beobachteten, wie er am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit einem Großraum-Pkw auf den hinteren Parkplatz des kleinen Einkaufszentrums an der Weidenauer Straße fuhr. Mit zwei weiteren jugendlichen Tätern lud er original verpackte Stühle aus dem Außenlager eines Möbelhauses in seinen Wagen und fuhr davon.

Siegener Polizei stellt den Täter

Ein 20-jähriger Zeuge, dem dies verdächtig vorkam, fuhr zunächst hinterher und verständigte über 110 die Polizei. Durch die Beamten der Wache Weidenau konnte der Fahrer an der Halteranschrift angetroffen werden. Er gab an, dass die Stühle am Geschäft dort wie Müll gestanden hätten und er somit auch nichts gestohlen habe.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.