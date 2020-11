Die Versammlungspläne einzelner Siegener Vereine

Viele Siegener Vereine mussten ihre geplanten Jahreshauptversammlungen wegen der Pandemie verschieben. Das sind die Pläne und Überlegungen der Vereine:

SGV-Abteilung Siegen

„Unsere Jahreshauptversammlung hätte am 14. März stattfinden sollen, musste aber ganz kurzfristig abgesagt werden, weil der Veranstaltungsort auf Anordnung geschlossen worden waren“, sagt Vorsitzender Friedhelm Dustmann . Da in diesem Jahr aber die Wahlen des Vorstands anstanden, hatte man sich darauf geeinigt eine verkürzte Veranstaltung am 25. Juni durchzuführen. Dustmann stellt heraus, dass erfahrungsgemäß ein Drittel der Mitglieder zu der Jahreshauptversammlung kommen würden. Von dem 130 eingeladen Mitgliedern, folgten 44 der Einladung. „Einige wenige haben erklärt, dass sie wegen Corona in diesem Jahr der Veranstaltung ferngeblieben sind“, sagt der Vorsitzende.

Die Satzung des Vereins sieht vor, im ersten Quartal des Jahres eine Jahreshauptversammlung einzuberufen. Da dieses aber durch den Lockdown nicht möglich war, musste sie verschoben werden. Für einen solchen Fall sehe die Satzung aber keine konkrete Vorgehensweise vor. Die Verschiebung in den Juni hätte auch nur auf Grund der anstehenden Wahlen stattgefunden. „Wären keine Wahlen vorgesehen gewesen, so hätten wir vielleicht auf eine Mitgliederversammlung verzichtet und diese ins nächste Jahr verschoben. Doch wer will garantieren, dass es dann geht?“, fragt Dustmann.

Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein

Die Vereinssatzung des Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein sieht vor, dass eine Jahreshauptversammlung in der ersten Jahreshälfte stattfinden soll. Durch die Corona-Pandemie wurde die Versammlung aber erst auf den Sommer und dann auf den Herbst verschoben. Die Verschiebungen seien im Vorstand problemlos verabschiedet worden.

„Beide wurden wegen der jeweiligen Lage wieder abgesagt“, sagt Geschäftsführerin Katrin Stein. Falls eine Versammlung im Frühjahr 2021 nicht stattfinden kann, werde über eine digitale Veranstaltung nachgedacht. Sie glaubt jedoch, dass das technisch schwierig werden dürfte, „da viele Mitglieder noch nicht online unterwegs sind.“

Luftsportverein Siegen

Auch im Luftsportverein Siegen ist es eigentlich in der Satzung vorgesehen in den ersten drei Monaten des Jahres eine Jahreshauptversammlung einzuberufen. Aber Marco Berners , Vorsitzender des Vereins, erklärt, dass es in diesem Jahr keine Versammlung gegeben hat und auch nicht geben wird.

„Wir haben das so geregelt, dass sich sechs Leute aus dem Vorstand getroffen haben und in einem Protokoll, den Verlauf festgehalten haben. Im Anschluss daran wurde den Mitgliedern die Mitschrift weitergeleitet.“

Kreissportbund Siegen-Wittgenstein

Auch der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein wird seine Jahreshauptversammlung ins nächste Jahr verschieben, „weil wir eine Durchführung unter den aktuellen Bedingungen für nicht sinnvoll erachten und wir unseren Mitgliedern gegenüber eine Fürsorgepflicht haben, die in der Entscheidung überwiegt“, sagt Geschäftsstellenleiter Christian Janusch.

Den Mitgliedsvereinen rät der Sportbund , Pro- und Contrapunkte gut abzuwägen und zu bedenken, dass die Voraussetzungen für eine Präsenzveranstaltung für jeden Verein unterschiedlich sind. Janusch stellt heraus, dass Wahlen in diesem Jahr ohne Bedenken verschoben werden können, da die Gesetzgebung wegen Corona gelockert wurde. Weiterhin erklärt Janusch: „Es ist kompliziert – letztlich dürften Vorstände aber wohl kaum negative Konsequenzen fürchten, wenn sie das gesundheitliche Wohl der Mitglieder höher bewerten als die vermeintlich negativen Folgen einer nicht durchgeführten Mitgliederversammlung.“

