Die Krone auf dem Siegener Herzen tragen

Siegen. „Mein Herz schlägt Krone“ gibt es jetzt als Verein: Die Unternehmer wollen die Liebe zu Siegen wecken.

Vor einem Jahr wurde durch zwölf heimische Unternehmen und Organisationen die Kampagne „Mein Herz trägt Krone“ ins Leben gerufen. Die Initiative will das Bewusstsein für das Besondere der Region schärfen.

„Man will als Unternehmen der Region etwas zurückgeben“, heißt es in der Pressemitteilung, „denn die Bedingungen für ein verlässliches, unternehmerisches Arbeiten, mit gut ausgebildeten Mitarbeitern sind hier besonders gut.“ Allerdings fehle die Wertschätzung für die besonderen Standortvorteile im Siegerland. Das mache sich daran bemerkbar, dass immer noch mehr Menschen die Region verlassen, als qualifiziert zuwandern.„Es dauert manchmal ein paar Jahre im Berufsleben, bevor man die vorhandenen Vorteile unterm Krönchen erkennt und es Klick macht“, sagt Sebastian Weber von der Firma Datasec. „Familienleben, günstiger Wohnraum, aber auch die Treue der Unternehmen zu ihren Mitarbeitern gehören dazu.“

Sebastian Weber war Ideengeber für „Mein Herz trägt Krone“. Das Krönchen dient als Wahrzeichen. Angesprochen werden soll das Herz. Denn Heimatliebe bedeute vor allem, Gefühle zu erzeugen und zuzulassen, meint die Initiative. Die Kampagne will das unterstützen. Um besser arbeiten zu können, wurde aus der Initiative jetzt ein Verein. Sebastian Weber wurde zum ersten Vereinsvorsitzenden gewählt.

Mit dem FOM - Hochschulzentrum in Geisweid , der Siegener Niederlassung der privaten Hochschule für Ökonomie und Management, plant der Verein eine Kooperation. Es wird eine semesterbegleitende Vorlesung und eine Studienarbeit zum Thema Regionalmarketing geben, einschließlich Strategie- und Maßnahmenkonzept im darauffolgenden Semester. Unterstützt wird das Vorhaben auch durch die heimischen Kreativen Bianca Wilsmann und das Team um Guido Müller von der Agentur Siegberg.

Im Netz präsent Auf dem sehr aktiv genutzten Instagram-Kanal www.instagram.com/meinherztraegtkrone sind schon jetzt viele Motive von Natur und Menschen zu sehen. Eingerichtet ist die Facebook-Seite www.facebook-com/siegen-mein-herz-trägt-krone. In wenigen Wochen wird dann auch die eigene Homepage des Vereins online gehen.

Vorteile der Region erkennen

Um zu verstehen, wie Menschen ihre Stadt sehen, will der Verein im Winter mit dem heimischen Fotografen Sascha Hüttenhain zu einer Fotosafari unter dem Motto „Heimatschuss“ einladen. „Wir wollen das Schöne und Authentische aus der Sicht derer erkennen, die hier leben und arbeiten. Jeder sieht Siegen anders, kann aber einen spannenden eigenen Beitrag dazu beitragen, die Identifikation mit der Region zu stärken“, so Handwerksmeister Jochen Weisgerber , der zweite Vorsitzende des Vereins. Möglich, dass die Ergebnisse der Fotosafari im Anschluss in einer Ausstellung gezeigt werden.

„Wenn wir nicht gut über die Region sprechen oder auch die Vorteile zeigen, warum sollen es andere tun? Zeigen wir doch selbstbewusst, welches Potenzial hier im Süden Westfalens liegt“, erklärt Sebastian Weber. Aktionen zum Stadtfest oder auf dem Weihnachtsmarkt waren in diesem Jahr nic

ht möglich. Die Corona -Pandemie lässt somit notgedrungen mehr Zeit für die Vorbereitung auf 2021.

Für Handwerk ist der Verlust spürbar

Mit seinem Handwerksbetrieb spürt Jochen Weisgerber schon länger den Druck, gute Auszubildende zu finden. „Die wachsen nicht auf Bäumen. Das ist jedes Jahr mit mehr Anstrengungen verbunden. Jeder der abwandert, weil er glaubt, in Köln oder Frankfurt ist es ‘cooler’, ist ein echter Verlust. Im Handwerk spüren wir das noch bewusster.“ Erklären kann sich der Verein den Wohnortwechsel nicht, denn in Sachen Wohnraum, Karrierechancen, Kindergartenplätze oder sozialer Vernetzung biete die Region genau die Vorteile, die man an Rhein und Ruhr nicht finde.

Einig ist sich der Vorstand, zu dem auch Bianca Wilsmann (Kassiererin), Sebastian Weiß (Restaurant Bar), Markus Podzimek (Naschwerk) und Andreas Muhl (Maneris) gehören, im kommenden Jahr – sobald das wieder möglich ist – eine „Nacht der Unternehmen“ mit allen Mitgliedsunternehmen auszurichten. Bislang sind gut 20 Unternehmen dem Verein angeschlossen.

