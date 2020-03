Hilchenbach. Die Stadtbücherei legt ihren Jahresbericht vor – und verrät, was Hilchenbacher am liebsten lesen, sehen und hören.

Im letzten Jahr haben sich rund 11.000 Besucher in der Stadtbücherei Hilchenbach insgesamt fast 30.000 Bücher und andere Medien ausgeliehen. Das geht aus dem Jahresbericht der Bücherei hervor.

Zahlen

Das sind Zahlen aus dem Jahresbericht:

17.800 Bücher, Hörbuch-CD, Film-DVD und Zeitschriftenhefte. bilden den Bestand der Bücherei in der Wilhelmsburg,, davon wurden 1700 im vorigen Jahr neu angeschafft.

23.000 Euro wurden für den Kauf von Büchern, eMedien, Zeitschriften-Abos, Regalausstattung und Betreuung des EDV-Systems und der Online-Dienste ausgegeben.

14.000 Euro kamen an Spenden zusammen: zum einen durch den Verkauf von etwa 1600 aussortierten Büchern, zum anderen durch das Sponsoring der Sparkasse Siegen.

3200 Leserinnen und Leser sind in der Bücherei registriert.

1000 Öffnungsstunden stand die Bücherei im vorigen Jahr zur Verfügung.

2400 Besucher kamen zu 15 Sonderveranstaltungen – das sind zum Beispiel Infobesuche von Gruppen aus Kitas und Schulen, Fragestunden, Elternabend, Kurse, Ferienspiele oder Bücherflohmärkte. Die Bücherei geht auch in die Schulen: Bei Besuchen von Konferenzen oder 2019 erstmals bei einem Elternabend stellt Birgit Latz Angebot und Dienstleistungen der Bücherei vor.

36 Bücherkisten wurden für Schulklassen, Kitas und andere Einrichtungen gepackt. Daneben gab Einführungen in die Nutzung der Bücherei und individuelle Beratung bei der Literaturauswahl für Facharbeiten und Schulreferate.

200 Hilchenbacher Leserinnen und Leser haben die Onleihe24 genutzt und insgesamt rund 3000 Titel heruntergeladen.

Die Hits

Das sind die meistgefragten Medien im vorigen Jahr:

Belletristik/Erwachsene: Strackbein: Tristan Irle, Die Killer-OP (24 Ausleihen), Prange: Eine Familie in Deutschland (23), Hansen: Mittagsstunde (21).

Sachbücher/Erwachsene: Einfach besser! Deutsch für den Beruf (20); Hetzer: Ungebremst leben (17); Frey: Zuckerfrei für Berufstätige (14).

Belletristik/ Kinder und Jugendliche: Kinney: Gregs Tagebuch – Ich war’s nicht! (21); Auer: Die Schule der magischen Tiere (19); Pantermüller: Lotta-Leben – Volle Kanne Koala (19).

Sachbücher / Kinder und Jugendliche: Filme, Bücher und andere Medien (20), Alles über deine Katze (17), Havard: Der Wolf (16).

Hörbuch-CD für Erwachsene: Ludwig: Zorn – Wie du mir (14); Costello: Tiefer Grund (12); Wohlleben: Das geheime Netzwerk der Natur (11).

Hörbuch-CD für Kinder: Bibi Blocksberg – Das wilde Schlittenrennen (22); Siegner: Der kleine Drache Kokosnuss (20); Stadlober: Ostwind (19).

Film-DVD für Erwachsene: J. Edgar (32), LaLaLand (26), Victoria & Abdul (18)

Film-DVD für Kinder: Horton hört ein Hu (24); Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (15); Der kleine Rabe Socke (14).

Zeitschriftentitel: Brigitte Woman (93), Living at Home (90), Brigitte (79), GEO (70), Landlust (65), Essen und Trinken für jeden Tag (64), GEO Saison (56), Psychologie heute (49), Mein schöner Garten (48), Stiftung Warentest (44).

Siegen und Umland Zeiten und Preise Die Stadtbücherei in der Wilhelmsburg ist montags und dienstags von 13 bis 17, mittwochs von 10 bis 12, donnerstags von 13 bis 18 und freitags von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen zehn Euro Jahresbeitrag , Familien 15 Euro – Kinder gar nichts.

Extras

Die Stadtbücherei bietet seit vielen Jahren – in Zusammenarbeit mit dem Siegener Künstler und Dichter Olaf n. Schwanke – für interessierte Schulklassen und Lehrkräfte ebenso lustige wie interessante und lehrreiche Poesie-Workshops an. In Workshops für Grundschulkinder werden witzige Wort-, Reim- und Rhythmusspiele gespielt. Workshops für ältere Jugendliche können auch kleine Poetry-Slams sein, in denen selbst produzierte Gedichte zum Vortrag kommen. Manchmal sind gruselige Balladen vom Rezitator Schwanke zu hören – oder die Gäste der Stadtbücherei können ihrer Neugier nachgeben und den bei ihnen sitzenden, lebendigen, greifbaren Dichter über seine Inspiration und seine literarisch-künstlerische Arbeit ausfragen.

Die gleichen Angebote können auch Gruppen von Erwachsenen in Anspruch nehmen – zum Beispiel kann die Bücherei für einen Tag der offenen Tür oder ein Seminar eine Auswahl an einschlägiger Literatur zusammenstellen. 2019 haben die „Klimawelten“ und der Kurs„Gedächtnistraining“ diesen Service in Anspruch genommen und sich Bücher zu ihren Themen aussuchen lassen.

