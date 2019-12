Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Austellung

Die Ausstellung „Rampensau“ läuft noch bis zum 31. März 2020 in Hees Bürowelt in der Leimbachstraße 266 in Siegen.

Besucher können Montag bis Freitag von jeweils 8 bis 18 Uhr die Ausstellung besuchen.

Auf der Homepage des Kunstvereins Siegen gibt’s mehr Infos über die Kunst in der Region: www.kunstverein-siegen.de