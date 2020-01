Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der neue Standort in Kreuztal

Insgesamt gibt es am neuen Standort in Kreuztal 127 Plätze in zwei Räumen, dazu kommen 60 Plätze im Außenbereich. Auf 300 Quadratmetern Fläche finden die Gäste ab sofort das gleiche Angebot wie zuvor am Standort in Geisweid.

Bei der Auswahl der Produkte und Lieferanten wird großer Wert auf Qualität, Frische und regionale Herkunft gelegt. Nachhaltigkeit soll noch mehr als zuvor im Mittelpunkt stehen. Am Samstag- und Sonntagabend wird es für den Barbetrieb auch eine kleine Snackkarte geben.