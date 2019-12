Hilchenbach. Thema für den Kalender 2021 ist das historische Hilchenbach. Im Rathaus der Stadt werden alle 130 Fotos ausgestellt.

Der Fotokalender 2020: Hilchenbach im Spiel des Lichts

Die Freude am Hilchenbacher Fotokalender reißt nicht ab: Auch in diesem Jahr ist das Interesse am Kalender – mittlerweile die achte Auflage – nach wie vor groß. Mehr als 130 Einsendungen von 23 Fotografinnen und Fotografen haben die Mitarbeiterinnen der Touristik-Information erhalten. Ob romantische Sonnenuntergänge, lustige Schattenspiele oder künstliche Illuminationen. Das Thema „Lichtspielereien“ war allgegenwärtig.

Schwierige Auswahl

Aus dieser Auswahl 13 Bilder für einen Kalender auszusuchen, war für die dreiköpfige Jury aus Mitarbeitern der Touristik-Information, der Sparkasse Siegen und dem Siegerlandkurier nicht einfach. Nun sind die schönsten Bilder ausgewählt worden. Der Kalender ist für fünf Euro in der Touristik-Information und im Buchhandel „Bücher buy Eva“ erhältlich.

Ergänzend dazu gibt es im Rathaus wieder eine Fotoausstellung, in der die 60 schönsten Einsendungen zu sehen sind. So können alle eingesandten Bilder bewundert werden. Die Ausstellung wird bis zum 26. Februar 2020 im ersten und zweiten Obergeschoss des Rathauses präsentiert. „Nach dem Kalender ist vor dem Kalender“, so die Mitarbeiter der Touristik-Information. Nächstes Thema: Historisches Hilchenbach.

Bilder per Mail an die Stadt schicken

Gesucht werden dabei alte Aufnahmen der Stadt, alte Straßenzüge, Hausansichten, Vorher/Nachher-Fotos oder Firmenschilder, die längst in Vergessenheit geraten sind. Wichtig ist, dass die Bilder nicht als Original in der Touristik-Information abgegeben, sondern in ausreichender Qualität und Größe von zwei Megabite digital per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de eingesandt werden.

Die Fotos sollten möglichst im Querformat sein. Einsendeschluss: 25. Oktober 2020. Mit der Teilnahme stimmen die Fotografen der Veröffentlichung ihres Fotos in Druckerzeugnissen, im Kalender sowie im Internet zu.

