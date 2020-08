Besonderes Sitzmöbel Der erste „Wunschstuhl“ steht in Lützel am Familienwanderweg

Lützel. Lützel hat den ersten „Wunschstuhl“. Michael May hatte die Idee für das besondere Möbelstück, an dem Wanderer wünschen und verweilen können.

Auf Initiative des Lützelers Michael May entstand im vergangenen Jahr die Idee, einen sogenannten Wunschstuhl in Hilchenbach-Lützel zu errichten. Über das Förderprogramm „Heimatscheck“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen konnte der Heimatverein Lützel die notwendigen Mittel beantragen und dieses Projekt verwirklichen. Als Standort wurde der Bereich am Skilift ausgewählt, an dem bis 2012 die Skisprungschanze stand. Somit bildet der Wunschstuhl den Abschluss des neuen 1A Familienwanderweges.

Auch die Nähe zum Rothaarsteig erweist sich als Vorteil. Der zwei Meter mal zwei Meter mal zwei Meter große Wunschstuhl ist aus Metall gefertigt. Auf seiner hölzernen Sitzfläche können Wanderer und andere Besucher eine Ruhepause einlegen und sich etwas wünschen.

Stadt Hilchenbach unterstützt den Lützeler Wunschstuhl

Außerdem lädt die schöne Aussicht ins Tal zum Verweilen ein. Den Wunsch können Besucherinnen und Besucher aufschreiben und in den dafür vorgesehenen Briefkasten legen, der von Michael May angefertigt wurde. Er wird auch die Pflege und Unterhaltung des Stuhls übernehmen. Über den Heimatscheck in Höhe von 2000 Euro konnten die Kosten für den Bau des Stuhls sowie für eine Hinweistafel abgedeckt werden. Die Errichtung des Wunschstuhls und notwendige Pflasterarbeiten für das Fundament erfolgten über den Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach. Stabsstellenleiter Kyrillos Kaioglidis und die Mitarbeiterinnen aus dem Stadtmarketing freuen sich über die tolle Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Lützel und den dabei entstandenen Wunschstuhl. „Ich hoffe viele Besucherinnen und Besucher nehmen diesen Stuhl an und lassen ihren Gedanken einfach mal freien Lauf“, so Kerstin Broh.

Michael May erzählt: „Als mir die Idee mit dem Wunschstuhl kam, war ich mir bewusst, dass es sowas in der Art noch nicht gab. In diesem Zuge ist es für Lützel und die Region ein schönes Alleinstellungsmerkmal.“ Den Briefkasten am Wunschstuhl hat er auch schon einige Male geleert und konnte an der Handschrift erkennen, dass viele Kinder den Wunschstuhl benutzen. Dies freut ihn natürlich sehr.

