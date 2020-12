Dekanat Siegen: Gottesdienste im Lockdown weiter möglich

Gottesdienste sind in Siegen-Wittgenstein auch weiter möglich – hier die St.-Michael-Kirche in Siegen. 

Siegen-Wittgenstein. Das Dekanat Siegen zeigt sich angesichts der bereits getroffenen Corona-Maßnahmen erfreut über das Vertrauen der Politik für kommenden Lockdown.

Die katholische Kirche in Siegen-Wittgenstein freut sich, dass nach Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen durch Bund und Länder und eines neuen Lockdown ab Mittwoch, 16. Dezember, Gottesdienste weiterhin möglich sind.

Gläubige sollen auch in den kommenden Wochen in den Gotteshäusern zusammenkommen dürfen, aber mit klaren Abstandsregeln, Maskenpflicht und ohne Gesang, schreibt das Dekanat Siegen in einer Pressemitteilung. Wenn volle Besetzung erwartet werde, sollen sich die Besucher anmelden. „All die vorgegebenen Regeln verfolgen wir seit Monaten in unseren Gotteshäusern, daher freuen wir uns über das Vertrauen seitens der Politik“, betont Siegens Dechant Karl-Hans Köhle.

Dekanat Siegen verweist auf gute Gottesdienst-Angebote im Netz

Auch die Anmeldepflicht zu den größeren Weihnachtsgottesdiensten läuft in den fünf Pastoralen Räumen des Dekanats bereits seit Anfang Dezember. Gerade in der aktuellen Krisenzeit könne der Gottesdienstbesuch für die Menschen Lebenshilfe bedeuten. Das alte Sprichwort „Not lehrt beten“ bekomme wieder Bedeutung: „Studien beweisen: Nicht nur ein gutes Familien-Klima ist eine wichtige Ressource für Menschen in der aktuellen Krise. Menschen, die etwa durch den Glauben einen starken Sinn in ihrem Leben sehen, leiden auch weniger stark unter den aktuellen psychischen Belastungen“, so Karl-Hans Köhle.

Genervt, gestresst, erschöpft und ausgelaugt seien viele jetzt und die Corona-Pandemie habe zu einem signifikanten Anstieg psychischer Leiden geführt. „In diese Situation hinein möchten wir als Religion ein Sinnangebot machen.“ Wer nicht zum Gottesdienst kommen könne und wolle, habe die Möglichkeit, über Internet, Fernsehen und Radio zahlreiche Angebote wahrzunehmen. Der Dechant nennt dazu beispielhaft nur die katholischen Sender EWTN, k-tv, Radio Horeb und das Kölner Domradio, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, die gute Gottesdienstübertragungen anbieten würden.

