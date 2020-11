Es war ein Wochenende der Weihnachtsbäume , die überall in den Städten und Dörfern aufgestellt wurden. Überall im Siegerland hatten sich dazu Vereine engagiert.

In den vergangenen Jahren wurde immer am „Alten Markplatz“ bei „Wickels Hus am Maart“ in Netphen ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt. Diesmal übernahm das der Heimatverein, der Vorstand hatte bei „Wickels Hus“ einen beleuchteten Baum aufgestellt.

Schützenverein Netphen stellt erstmals am Rathaus einen Weihnachtsbaum auf

Die Mitglieder des Schützenvereins Netphen hatten sich sehr engagiert und zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum auf den Rathausplatz aufgestellt. Gemeinsam holten die Mitglieder am frühen Samstagmorgen, 28. November, eine zwölf Meter hohe Fichte per Lastwagen aus Unglinghausen. Der von Gerold Roth gespendete Baum wurde auf dem Rathausplatz aufgestellt und mit Leuchtbändern geschmückt. Der Schützenverein hatte für die Helferinnen und Helfer heiße Fleischwurst und Mettbrötchen sowie Kaffee spendiert.

Am Rathaus Netphen stellt der Schützenverein den Weihnachtsbaum auf. Foto: Jürgen Schade

In Dreis-Tiefenbach waren vier Mitglieder einer politischen Partei damit beschäftigt, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Schon vor einer Woche hatten sie am Stillingsplatz den Weihnachtsbaum aufgestellt, mit Hilfe eines gemieteten Hubwagens wurde der nun mit einer Lichterkette versehen. Laut Tradition jedoch müssen die Sterne an den Straßenlaternen entlang der Siegstraße und einigen Nebenstraßen noch ein wenig warten, sie sollen erst am kommenden Wochenende installiert werden.

In Freudenberg steht der größte natürlich gewachsene Weihnachtsbaum der Region

Der wohl größte natürlich gewachsene Weihnachtsbaum Südwestfalens steht wieder in Freudenberg : Die Bürgerstiftung Freudenberg bringt auch in diesem Jahr den Lichterglanz in die Stadt. Der 22 Meter hohe Baum ist Markenzeichen und stattlicher Nachbar der denkmalgeschützten Villa Bubenzer, deren Erhalt sich die Stiftung zum Ziel gesetzt hat. „Gerne hätten wir wieder ein Rahmenprogramm rund um die Villa angeboten, leider ist das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich“, sagte Nicole Reschke, Bürgermeisterin und Vorsitzende der Bürgerstiftung.

„Uns war wichtig, dass wir den Mammutbaum wieder in Lichterketten hüllen und somit zum stimmungsvollen Ambiente in der Adventszeit beitragen. Der geschmückte Baum mit seinem besonderen Glanz soll den Freudenberger Bürgern und allen Besuchern eine weihnachtliche Atmosphäre bieten.“

