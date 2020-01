Schwerpunkte im Straßenbau bleiben in diesem Jahr die Brücken der A 45 und die Bundesstraßen 508 und 517 in Kreuztal und Hilchenbach.

Das sind die Straßenbaustellen 2020 rund um Siegen

Siegerland Sobald der Winter vorbei ist – wenn er überhaupt noch kommt -, legen die Straßenbauer los. Hier ist der Überblick über die Straßenbaustellen, mit denen in diesem Jahr zu rechnen ist.

A 45

Die Talbrücken Rälsbach und Rinsdor f sind in Bau. Mit der Fertigstellung wird nun Ende 2023 gerechnet.

Die neue Talbrücke Rinsdorf soll 2023 fertig sein. Foto: Hendrik Schulz / WP

Die Vorarbeiten für den Neubau der Talbrücke Eisern laufen. Die Regenwasserbehandlungsanlage Rüschertwald -- ein offenes Betonbecken – ist fast fertig, auch der Neubau der Straßenunterführung der Wolfsbachstraße soll vor Beginn der großen Baustelle abgeschlossen sein. Für den eigentlichen Brückenbau läuft die EU-weite Ausschreibung. „Wir haben vor, im Sommer den Auftrag zu erteilen“, sagt Karl-Josef Fischer, Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau Südwestfalen. Im Herbst wird dann der Brückenteil auf der Obersdorfer Seite mit der Richtungsfahrbahn Dortmund gesprengt und neu gebaut, danach dann die Gegenrichtung. 34 Millionen Euro werden verbaut. Fertig sein soll auch diese Brücke Ende 2023.

Der Auftrag für die Talbrücke Landeskroner Weiher wird, so Fischer, „frühestens 2021“ vergeben werden können. „Es hängt am Grunderwerb.“

Für die Siegtalbrücke laufen Variantenuntersuchungen, die dem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltet sind. In der Langfristplanung steht der Baubeginn 2026/27.

Lkw-Stellplätze: Eine Bedarfsberechnung ist in Arbeit. „Wenn wir die haben, werden wir überlegen“, sagt der Sprecher des Landesbetriebs. Sollten Parkplätze erweitert werden, wird im selben Zug auch die Tank- und Rastanlage Siegerland neu gebaut.

Bundesstraßen

HTS Weidenau-Kreuztal: Insgesamt 13 Schilderbrücken waren zu erneuern, 9 stehen noch auf dem Arbeitsprogramm. Davon sollen vier oder fünf in diesem und im nächsten Jahr an die Reihe kommen. Kostenpunkt: pro Jahr 1,5 Millionen Euro.

HTS Eintrachtrampe : Nach der Notverstärkung geht es nun an die Instandsetzung des Bauwerks. Alle Teile, „bis auf den Beton runter“, werden erneuert, sagt Karl-Josef Fischer. Bis Ende 2021 werden 4,5 Millionen Euro verbaut.

B 54: Nach Abschluss des Brückenneubaus auf hessischer Seite wird die Fahrbahn von der Landesgrenze in Richtung Wilnsdorf erneuert. Rund 350.000 Euro werden ausgegeben, die Arbeiten werden, so Fischer, „wenige Wochen“ in Anspruch nehmen. Auch in Rödgen streht eine Deckenerneuerung an (200.000 Euro).

B 62: Der Abschnitt Kronprinzeneiche-Lützel und damit ein erstes Stück der Route 57 wird fertig; Anpflanzungen werden noch vorgenommen. Möglicherweise in diesem, sonst im nächsten Jahr bekommt die Ortsdurchfahrt Lützel eine neue Fahrbahndecke. Danach geht der dreispurige Ausbau Richtung Altenteich mit Über- oder Unterführung des Bahnübergangs erst weiter, wenn ein Planfeststellungsverfahren gelaufen ist.

B 62 Afholderbach-Kronprinzeneiche: Eine knappe Million Euro investiert der Landesbetrieb in die Erneuerung der Fahrbahndecke.

B 62 Netphen/Kronprinzenstraße/Lahnstraße: „Der Bau des Kreisels ist am Grunderwerb gescheitert“, sagt Karl-Josef Fischer, Sprecher des Landesbetriebs. „Wir sind dabei, die Sache umzuplanen.“ Nun wird eine klassische Ampelkreuzung ausgebaut, aus Richtung Erndtebrück wird eine Linksabbiegespur angelegt. Zwei Netphe-Brücken, davon auch die in der Lahnstraße, müssen erneuert werden. Sollten die Grundstücksfragen gelöst werden, kann es sein, dass noch in diesem Jahr begonnen wird.“

B 508 Südumgehung Kreuztal: Der Damm im Ferndorftal bei Kredenbach durfte vorab aufgeschüttet werden. Jetzt muss der Landesbetrieb auf den Ausgang des beim Oberverwaltungsgericht anhängigen Gerichtsverfahrens warten. Karl-Josef Fischer vom Landesbetrieb: „Wir sind in Verhandlungen mit dem Kläger.“ Die mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht wird ansonsten in der ersten Jahreshälfte terminiert.

B 508 Ferndorf: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt wird in diesem Sommer abgeschlossen. Die Mehrzweckstreifen werden durch Radwege ersetzt. Auf der gesamten Strecke bis Allenbach sollen neben den Fahrbahnen getrennte eigene Wege für Radfahrer und Fußgänger anlegt werden.

Die B 508 zwischen Kreuztal und Hilchenbach bekommt getrennte Geh- und Radwege. Foto: Steffen Schwab / WP

B 508 Kredenbach-Dahlbruch: Nächster Bauabschnitte wird die freie Strecke zwischen Kredenbach und der Stadtgrenze Dahlbruch. 1,2 Millionen Euro werden dort investiert, die Arbeiten dauern bis 2021.

B 508 Allenbach-Dahlbruch: Von Allenbach aus wird in drei Abschnitten gebaut, zunächst bis zum Stift-Keppel-Weg. 700.000 Euro werden in diesem Jahr verbaut, weitere 2 Millionen in den Jahren 2021 und 2022.

B 508 Allenbacher Kreisel-Allenbach: An der Strecke wird gerade gebaut. Kosten: 900.000 Euro.

B 517 Eichen: Seit 2019 läuft die Ertüchtigung der Strecke zur Schwerlastroute, mit der die A 45 umgangen wird. Aktuell steht der Neubau der Bahnbrücke an, anschließend wird die Fahrbahn zwischen den insgesamt drei Brückenbauwerken erneut. Insgesamt werden in diesem Jahr 4,5, im nächsten Jahr weitere 3 Millionen Euro investiert. An drei Wochenenden von Ende Februar bis Ende März wird auch die Bahnstrecke gesperrt, die Sperrzeit um das letzte Märzwochenende herum beträgt sogar fünf Tage. „Die Fundamente liegen unmittelbar am Gleis“, erklärt Ulrich Seibel, Projektleiter beim Landesbetrieb Straßenbau. Nacheinander werden erst die Fahrbahn, dann Widerlager und Flügelwände demontiert. „Wir werden Tag und Nacht arbeiten“ sagt Seibel. So kann die Sperrzeit der Bahnstrecke ausgenutzt werden. Für die Anwohner wird es dann sehr laut: „Sie bekommen die Möglichkeit, woanders zu schlafen“ – soll heißen: wer will, kann auf Staatskosten ins Hotel gehen. Direkt nach dem Abbau beginnt der Aufbau: Auf 45 Pfählen, jeder 20 Meter tief, wird die Brücke gegründet. Im November soll der Fahrbahnüberbau aus Betonfertigteilen montiert werden. Als Termin für die Fertigstellung steht der Mai 2021 im Plan.

B 517 Littfeld: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt wird abgeschlossen, im Budget stehen 200.000 Euro.

Landesstraßen

Welche neuen Maßnahmen begonnen werden, teilt das Verkehrsministerium selbst erst im Frühjahr mit. Diese Vorhaben werden fortgesetzt:

L 531 Würgendorf: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Würgendorf musste nach 2017 pausieren, weil die Straße während des Brückenneubaus im Zuge der B 54 über die Autobahn als Umleitung gebraucht wurde.- Der zweite und letzte Bauabschnitt kostet 3,5 Millionen Euro, die bis 2022 verbaut werden. Für dieses Jahr werden 1,5 Millionen Euro eingeplant.

L 719/729 Deuz: Der Ausbau der Kölner Straße mit einem neuen Kreisel am Abzweig Marburger Straße und zwei neuen Brücken über Sieg und Werthe läuft. In diesem Jahr werden 4 Millionen Euro verbaut, im nächsten Jahr noch eine. Mitte bis Ende 2021 soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt Deuz dann abgeschlossen sein.

Der erste Bauabschnitt der Deuzer Ortsdurchfahrt samt neuem Kreisel zum Kälberhof wurde im Herbst 2019 fertig. Foto: Steffen Schwab / WP

L 719 Walpersdorf-Siegquelle: Der Ausbau sollte beginnen, sobald die B 62 über die Lützel als Umleitungsstrecke wieder zur Verfügung steht. Bisher ist nicht bekannt, ob dafür Mittel eingeplant werden.

L 728: Unter der erneuerten Allenbacher Talbrücke wird für 100.000 Euro eine Regenwasserbehandlungsanlage gebaut.

Kreisstraßen

Bei schmaleren Straßenabschnitten ist immer mit Vollsperrungen zu rechnen. „Dafür sind wir dort auch doppelt so schnell fertig“, sagt Karl-Josef Fischer von der Dreis-Tiefenbacher Niederlassung des Landesbetriebs.

Hier werden Fahrbahndecken erneuert: K 1 Ortdurchfahrt Niederndorf (700.000 Euro) und Asdorfer Weiher-Plittershagen (150.000 Euro), K 6 Ortsdurchfahrt Alchen (700.00 Euro), K 9 Rundturnhalle Niederschelden bis HTS-Kreisel Höllenwaldstraße (300.000 Euro), K 28 Obersetzen-Buschhütten (500.000 Euro)

K 11: Die Ertüchtigung der Verbindungsstraße beginnt mit einem ersten Bauabschnitt zwischen Rudersdorf und Sportplatz Salchendorf. 1,8 Millionen Euro werden in diesem, 500.000 im nächsten Jahr investiert. Erst danach ist die Strecke bis Salchendorf an der Reihe. Die Stadt Netphen will Kreis und Land dazu bewegen, mit einem Planfeststellungsverfahren doch noch Baurecht für einen Kreisel in der Salchendorfer Ortsmitte zu schaffen, nachdem Grunderwerbsverhandlungen gescheitert sind.

K 27 Setzen-Dillnhütten: Die Neuberechnung der Statik für die Setzer Brücke sein „kurz vor dem Abschluss“, sagt Roland Gieseler vom Landesbetrieb. Abriss und Neubau bleiben Geldgebern und Verkehrsteilnehmern erspart. Wahrscheinlich, so Gieseler, werde es ausreichen, die Brücke zu verstärken – 2021.

K 28 Siegen-Sohlbach: Die Erneuerung einer Brücke steht an (200.000 Euro).

K 32: Der letzte Abschnitt der Brauersdorfer Straße wird fertig.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.