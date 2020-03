Coronavirus: Unterstützung bei „Netphen hilft Netphen“

Netphen. Die Stadt Netphen organisiert Unterstützung in Zeiten von Corona: Für Hilfesuchende gibt es eine Hotline – und für helfende Ehrenamtliche auch.

Die Stadt Netphen richtet das Angebot „Netphen hilft Netphen“ ein: „Dieses Angebot richtet sich vor allem an die Risikogruppen wie ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen, an Corona erkrankte und sich in Quarantäne befindliche Personen oder Menschen, die alleine leben und daher auf Unterstützung angewiesen sind“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.. Die Verwaltung hat unter der 02738/603-146 die Info-Hotline „Netphen hilft Netphen“ eingerichtet, um Anliegen der Bevölkerung aufzunehmen und möglichst schnell Hilfe zu koordinieren. Diese Hotline beantwortet keine Gesundheitsfragen.

Unterstützer-Pool wird aufgebaut

Erster Schritt soll es sein, einen Pool aus Personen aufzubauen, die bereit sind, Mitbürgerinnen und Mitbürger bei Alltagsarbeiten zu unterstützen. Mögliche Erledigungen könnten sein: Rezepte beim Arzt abholen, Rezepte in den Apotheken einlösen, Lieferung der Medikamente nach Hause, Einkäufe erledigen und nach Hause liefern. Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind zu helfen und in den Unterstützer-Pool aufgenommen werden möchten, werden gebeten sich bei der Stadtverwaltung unter 02738/603-146 zu melden.

Ebenso werden die Personen gebeten sich zu melden, die von dem Unterstützungsangebot Gebrauch machen möchten. „Der Virus Angst macht uns alle krank“, sagt Bürgermeister Paul Wagener, „wir brauchen lebendige Seelen und mutige Herzen. Lassen sie uns gemeinsam an wichtige Werten wie Solidarität, Hilfsbereitschaft und praktizierte Nächstenliebe anknüpfen. Gelebte Bürgernähe und achtsame Nachbarschaft gehören ebenfalls dazu. Wir müssen uns jetzt gegenseitig unterstützen.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus