An dieser Stelle hält Sie die Lokalredaktion Siegen auf dem Laufenden mit aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Mittwoch, 18. März

17.40 Uhr: Die Allgemeinverfügung des Kreises regelt, was in Siegen-Wittgenstein noch öffnen darf und was nicht. Gastronomiebetriebe und Restaurants sollen grundsätzlich geschlossen bleiben – es gibt aber auch hier Ausnahmen.

15.31 Uhr: Die Agentur für Arbeit Siegen und die Jobcenter Siegen-Wittgenstein/Olpe sagen alle persönlichen Gesprächstermine ab. Kunden müssen nichts tun und haben auch keine finanziellen Nachteile, heißt es. Das gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Nach einer telefonischen Arbeitslosmeldung können Anträge in den Hausbriefkasten geworfen per Mail geschickt oder über www.arbeitsagentur.de/eServices eingereicht werden. Alle Anliegen sollten telefonisch geklärt werden, die Kapazitäten wurden technisch verstärkt, aufgrund des hohen Aufkommens kann es aber noch zu Einschränkungen kommen. Trotz der Kontaktumstellung ist sichergestellt, dass Leistungsauszahlung an Bürger, die darauf angewiesen sind, erfolgen

Servicehotlines:

Agentur für Arbeit: 0271/2301-100

Jobcenter Siegen-Wittgenstein: 0271/38469-100

Familienkasse Siegen: 0800/4555530

14.30 Uhr: Das gab es noch nie: Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg sagt ihre komplette Spielzeit ab. „Dschungelbuch“ und „Wochenend und Sonnenschein“ werden erst im Sommer 2021 zu sehen sein.

13.42 Uhr: Die Universität Siegen schaltet in den Minimalbetrieb um: Alle Prüfungen werden abgesagt und verschoben, universitäre Einrichtungen wie die Mensa, Teilbibliotheken oder Hochschulsportstätten geschlossen.

13.08 Uhr: Angesichts zunehmender Hamsterkäufe auch im Siegerland beginnen die ersten Supermärkte damit, die Verkaufsgrößen auf handelsübliche Mengen zu beschränken. Rewe Dreysse aus Wilnsdorf etwa weist Kunden darauf hin, dass bei Toilettenpapier, Seife, Milch, Mehl oder Zucker nur eine oder zwei Packungen verkauft werden. „Es muss gewährleistet werden, dass jeder Kunde – auch und ganz besonders unsere älteren Mitbürger, die zum Teil dringend auf diese Artikel angewiesen sind – versorgt wird“, schreibt Rewe Dreysse.

Rewe beschränkt Einkauf Corona Foto: Rewe Dreysee

13.01 Uhr: Der Heimatverein Achenbach bietet insbesondere Senioren mit körperlichen Einschränkungen, oder Risikopatienten aus dem Bereich Achenbach, Fischbacherberg und Rothenberg Unterstützung an. Wer allein ist oder wessen Familie nicht vor Ort, kann sich den Verein wenden etwa für den Einkauf von Lebensmitteln oder Medikamenten - oder auch einfach nur, um mit jemandem zu reden. Die Helfer sind erreichbar unter 0271/23419363.

12 Uhr: Die Stadt Netphen organisiert Unterstützung für Menschen, die Hilfe im Alltag mit Corona brauchen. Auch hier werden Freiwillige gesucht: „Netphen hilft Netphen“.

9.15 Uhr: Das Bruchwerk-Theater in Siegen macht auch ohne Publikum weiter. Erstmals gibt es in der nächsten Woche einen Livestream.

Dienstag, 17. März

20.20 Uhr: #siwihilft ist das Hilfesystem für Menschen in Siegen-Wittgenstein, die vom Coronavirus betroffen sind. Hilfsorganisationen unterstützten im Alltag, bei der Pflege und in seelischen Notlagen. Weitere ehrenamtliche Unterstützung ist willkommen.

19.50 Uhr: Weitere fünf Personen in Kreuztal und Siegen sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Betroffenen steigt auf 26. Der Kreis weitet die Betriebszeiten des Bürgertelefons 0271/333-1120 auf 8 bis 20 Uhr aus., Die Kita-Gebühren für April werden erlassen.

18.02 Uhr: Polizei und Rettungskräfte im Kreis Siegen-Wittgenstein können ihre tägliche Arbeit trotz des Coronavirus mit nur geringen Anpassungen fortführen. Die Kreisleitstelle hat die Notrufabfrage erweitert und fragt nun nach Corona-typischen Symptomen und ob sich Menschen, die Hilfe benötigen, bis vor Kurzem in einem Risikogebiet aufhielten. Falls ja, stehen entsprechende Schutzmaßnahmen zur Verfügung, Fahrzeuge werden noch gründlicher als sonst desinfiziert. Die Polizei hat immer wieder mit Risikosituationen zu tun, die möglicherweise Krankheiten übertragen könnten. Die Streifenwagen sind etwa mit sogenannten Spuckhauben ausgestattet.

17.12 Uhr: Kirchenkreis Siegen sagt alle Gottesdienste ab – auch an Ostern. Im Kirchenkreis Siegen finden mindestens bis nach Ostern keine Gottesdienste mehr geben, bis mindestens zum 19. April gilt diese Regelung, so der Kirchenkreis. Sämtliche Veranstaltungen aller Kirchengemeinden sind abgesagt. Über eine rechtliche Regelung zu Trauerfeiern verhandelt die westfälische Landeskirche noch mit der NRW-Regierung. Die Pfarrer sind telefonisch und per Mail für seelsorgerliche Aufgaben und Anliegen erreichbar, zur Zeit wird an Alternativangeboten gearbeitet: Etliche Gemeinden planen digitale Angebote, etwa Online-Gottedienste auf Youtube oder Podcast-Andachten auf den Gemeindehomepages. Die Telefonseelsorge ist weiterhin für ratsuchende Menschen erreichbar unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 sowie per Mail und Chat über www.telefonseelsorge.de.

17.07 Uhr: Ab sofort sind auch die Rathäuser in Siegen und Weidenau für den Besucherverkehr geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Einlass ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung und in wichtigen, unaufschiebbaren Angelegenheiten möglich. Die Beschäftigten sind telefonisch und per Mail erreichbar, die Kontaktdaten finden sich auf der städtischen Homepage auf www.siegen.de. Die wichtigsten Telefonnummern: Allgemeine Hotline Stadtverwaltung 0271/404-1600, Bürgerbüro 0271/404-1111, Hotline für Gewerbetreibende und Unternehmen 0271/404-2502, Bauaufsicht 0271/404-3281, Straßenverkehrsbehörde 0271/404-3309, Liegenschaften 0271/404-3391 oder -2407.

16.53 Uhr: Via Facebook bieten auch im nördlichen Siegerland junge Menschen ihre Unterstützung an. Mohamad Hassan schreibt: „Während draußen die Grippewelle und der Coronavirus ihr Unheil treiben und Menschen egoistisch ihre Hamstereinkäufe erledigen, biete ich hier in der Umgebung meinen älteren und/oder vorerkrankten Mitmenschen meine Hilfe an“ – natürlich unentgeltlich. „Jeder braucht mal Hilfe, dafür müssen wir jungen und gesunden Menschen da sein.“ In Hilchenbach wird der Ortsverband der Jungen Union aktiv: Auch fremde Hilfe werde wichtiger, meint Sprecher Lukas Klimke.

16.44 Uhr: Die Netphener Initiative „Solidarität statt Panik2“ nimmt die Zeit nach den Corona-bedingten Einschränkungen in den Blick. Sebastian Zimmermann und seine Mitstreiter möchten die unterstützen, die ihrem wirtschaftlichen Ruin entgegensehen – etwa das Viktoria-Kino in Dahlbruch oder der Netphener Veranstalter Frank Kretschmer. Zur Zeit werde viel Geld nicht ausgegeben, so Zimmermanns Ansatz – Geld, das gespendet werden könnte, damit auch in Zukunft das gesellschaftliche Leben, Treffpunkte und soziales Miteinander gewährleistet sind.

13.53 Uhr: Stadtbibliothek Kreuztal öffnet Zugang zur OnleiheFür alle Interessierten schaltet die Stadtbibliothek Kreuztal auf telefonische Anfrage unter 02732/51-412 die Nutzung der Onleihe bis Ende April frei. Der kostenlose Service bietet Zugang zu 75.000 elektronischen Büchern, Hörbüchern, Hörspielen, Zeitschriften und Zeitungen für alle Altersklassen. Die Bibliothek bleibt unter Auflagen geöffnet – es dürfen nicht mehr als 20 Personen gleichzeitig die Räume betreten.

12.35 Uhr: Menüservice und Hausnotruf der Malteser werden weiterhin zuverlässig versorgt. Auch die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Katastrophenschutz-Einsatzeinheit ist gewährleistet. Unter verschärften Hygienevorschriften bleibt die Malteser Ambulanz für Menschen ohne Krankenversicherung bis auf Weiteres geöffnet (Do., 18-20 Uhr, Siegen, Häutebachweg 5). Ausgesetzt sind sämtliche Erste-Hilfe- und andere Kursangebote. Dienst- und Ausbildungsabende der Ehrenamtlichen pausieren ebenso wie die Jugendgruppe, die Schulsanitätsdienste und der Besuchsdienst mit Hund für Alten- und Pflegeheime.

10.19 Uhr: Alle vier Siegener Kliniken verhängen eine weitgehende Besuchs-Sperre. Diakonie-Klinikum Jung-Stilling, DRK-Kinderklinik, Kreisklinikum und Marienkrankenhaus wissen um die gravierenden Folgen, möchten aber die Patienten und Beschäftigten schützen und den Krankenhausbetrieb längerfristig aufrecht erhalten. Auch OPs finden nach Möglichkeit zunächst nicht mehr statt. Für schwierige Situationen gibt es Ausnahmen: Schwerstkranke Menschen dürfen Besuch empfangen, auch Väter von Neugeborenen dürfen im Kreißsaal dabei sein. Für die DRK-Kinderklinik gilt, dass zwei enge Bezugspersonen zugelassen sind, um auf die besondere Situation und die Bedürfnisse kranker Kinder und Jugendliche eingehen zu können.

10.10 Uhr: Die Verbraucherberatungsstelle Siegen bleibt „bis auf Weiteres“ geschlossen. Kontakt ist telefonisch unter 0271/80939301 und per E-Mail an siegen@verbraucherzentrale.nrw möglich. Die Aidsberatung des Kreises ist nur noch telefonisch erreichbar unter 0271/333-2715 sowie per E-Mail unter aidsberatung@siegen-wittgenstein.de

10.05 Uhr: Für Trauerfeiern schlägt das Kreisgesundheitsamt hygienische Schutzmaßnahmen vor, um die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus zu minimieren. Dazu gehört die Erhöhung der Abstände zwischen den Trauergästen, etwa durch die Entfernung von Stühlen oder das Auslassen von Plätzen. Zudem sollen allgemeine Verhaltensregeln wie ein Verzicht auf Händeschütteln beachtet werden.

9.40 Uhr: Zwei halbwegs erfreuliche Meldungen aus Kreuztal: Wochenmarkt und Hofladen-Biomarkt finden weiterhin statt. Und: Die Bibliothek bleibt geöffnet: Allerdings dürfen nur 20 Personen gleichzeitig die Bibliothek betreten, die bei Eintritt um eine kurze Registrierung gebeten werden. Der Besuch sollte sich möglichst auf die reine Medienausleihe beschränken und eine Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten. Entsprechend sind die Computer und Spielekonsolen nicht nutzbar. Besucher sind zudem angehalten, bevorzugt die Rückgabeklappe an der Außenfassade des Gebäudes zu nutzen, ebenso wie das Terminal zur Selbstausleihe.

9.25 Uhr: Die SPD hat ihren Unterbezirksparteitag mit der Wahl der Kreistagskandidaten abgesagt. Aus Netphen meldet sich Eva Vitt von der Senioren-Service-Stelle: Natürlich fällt auch „Tanz mal wieder“ am Mittwoch aus – wie überhaupt alle Angebot für ältere Menschen. Auch das Quiz „Kennen Sie Deutschland?“ am 21. April fällt flach. Vor der Zwangspause macht auch der Abenteuerspielplatz RaBauKi auf dem Fischbacherberg in Siegen nicht halt, bis einschließlich zum Wochenende 18,./19. April: „Ob’s danach weiter geht, müssen wir abwarten. Wir melden uns rechtzeitig und freuen uns auf euch!“ Vorerst nicht mehr gewandert wird beim Deuzer SGV, ebenso wenig – bis Ende Mai – bei den Aktiven Frauen Siegen. In der Autobahnkirche gibt es keine Wochenschlussandachten mehr. Abgemeldet hat sich auch der Freudenberger Tisch.

Montag, 16. März

19. 41 Uhr: Nach dem Skiurlaub bemerkt ein Ehepaar aus Hilchenbach Symptome und meldet sich beim Gesundheitsamt. Wenig später ist das positive Ergebnis da. Ein Bericht aus der Corona-Quarantäne.

19.34 Uhr: In Siegen bleiben die Menschen den Geschäften fern. Einzelne treffen sich in Cafés und am Siegufer. Ein Stadtrundgang.

18.47 Uhr: Die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein meldet fünf neue Infizierte. Damit sind es im Kreisgebiet jetzt 21.

18.44 Uhr: Die Politik im Siegerland geht in Zwangspause.

18 Uhr: Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) reduzieren die Fahrgastzahl pro Bus um die Hälfte; bei Bedarf werden dann größere oder zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Jeder Fahrer fährt den ganzen Tag denselben Bus, Wechsel zu anderen Fahrzeugen gibt es nicht mehr. An den Haltestellen werden, zum Lüften, immer alle Türen geöffnet. Mit diesen Maßnahmen sollen Infektionsmöglichkeiten verringert werden, kündigt VWS-Betriebsleiter Gerhard Bettermann an.

17.51 Uhr: Die Gruppe Solidarität und Nachbarschaft (SoLiNa Siegen) koordiniert Hilfe für Bedürftige und gefährdete Menschen.

9.30 Uhr: Der Verein Alter Aktiv in Siegen schließt sein Seniorencafé und die Fahrradreparaturwerkstatt.

9 Uhr: In einem Schreiben an die Städte und Gemeinden hat das Kreisgesundheitsamt noch einmal konkretisiert, dass alle Einrichtungen, Betriebe und Örtlichkeiten von Montag, 16. März, bis Sonntag, 19 April, geschlossen werden sollen, die aufgrund des dort herrschenden engen menschlichen Kontaktes das Risiko bergen, eine weitere Verbreitung des SARS-CoV-2 zu begünstigen.

Dazu gehören Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen und Veranstaltungen der Vereine und Verbände, Badeanstalten, Saunen, Fitnessstudios, Clubs, Discotheken, Tanzschulen, Kinos, Theater, Museen-öffentliche und private Sportstätten, Bordelle, Prostitutionsbetriebe.

Sonntag, 15 März

Gottesdienste werden abgesagt, die Bürgerbusse stellen ihren Betrieb ein.

Samstag, 14 März

Samstagmittag in Siegen: Die Krönchenstadt ist im Vergleich zur ‚Nachbarin’ Olpe am Wochenende ohnehin immer etwas behäbiger, wirkt daher auch an diesem Samstag nach dem „Corona-Freitag“ kaum verändert. In den Cafés und Geschäften der City-Galerie herrscht weiterhin Betrieb.

Freitag, März

Die Krankenhäuser schränken die Besuchsmöglichkeiten ein.

An der Uni geht am Montag ein zweites Diagnosezentrum in Betrieb.

Donnerstag, 12 März

Weitere Tests bestätigen Infektionen: Die Zahl der Patienten in Siegen-Wittgenstein steigt auf acht.

Mittwoch, 11. März

Ein zweiter Patient wurde positiv auf den Coronavirus getestet.

Dienstag, 10 März

Der erste Fall: Ein Wilnsdorfer, der aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückkam, wurde positiv getestet.

Arbeitsagentur, Jobcenter und Familienkasse sind ab Mittwoch geschlossen, alle vereinbarten Gesprächstermine sind abgesagt. Antragsformulare gibt es hier: www.arbeitsagentur.de/eServices. Die telefonische Service-Hotline lautet 0800 4 5555 00 für Arbeitnehmer und 0800 4 5555 für Arbeitgeber. Die Online Dienste der Familienkasse sind unter www.familienkasse.de zu erreichen. Die telefonische Service-Hotline lautet 0800 4 5555 30 .

